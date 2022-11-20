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الأردن يعلن مغادرة السفينة المتسببة بتلوث نفطي في مياه العقبة بعد تغريمها 1.4 مليون دولار
الأردن يعلن مغادرة السفينة المتسببة بتلوث نفطي في مياه العقبة بعد تغريمها 1.4 مليون دولار
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، مغادرة السفينة المتسببة في تلوث نفطي قبل شهرين في مياه خليج العقبة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T09:55+0000
2022-11-20T09:55+0000
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وحسب وكالة "عمون"، أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي، مغادرة السفينة "فلور أوف سي" ميناء العقبة.وأوضح المجالي أن الشركة المالكة للسفينة التزمت بدفع مبلغ مليون دينار (1.41 مليون دولار أمريكي) دغرامة لدى محكمة العقبة".وأشار إلى أن المحكمة قررت الغرامة نتيجة التسريب النفطي من السفينة والذي تسببت في تلويث مياه ومناطق من سواحل العقبة قبل شهرين.ووفقا للوكالة، عملت السلطات الأردنية على إزالة مخلفات الأضرار البيئية التي نجمت عن حادثة التلوث، كما استوفت كافة الإجراءات القانونية بحق المتسبب.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يعلن مغادرة السفينة المتسببة بتلوث نفطي في مياه العقبة بعد تغريمها 1.4 مليون دولار

09:55 GMT 20.11.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، مغادرة السفينة المتسببة في تلوث نفطي قبل شهرين في مياه خليج العقبة.
وحسب وكالة "عمون"، أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي، مغادرة السفينة "فلور أوف سي" ميناء العقبة.
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وأوضح المجالي أن الشركة المالكة للسفينة التزمت بدفع مبلغ مليون دينار (1.41 مليون دولار أمريكي) دغرامة لدى محكمة العقبة".
وأشار إلى أن المحكمة قررت الغرامة نتيجة التسريب النفطي من السفينة والذي تسببت في تلويث مياه ومناطق من سواحل العقبة قبل شهرين.

ووفقا للوكالة، عملت السلطات الأردنية على إزالة مخلفات الأضرار البيئية التي نجمت عن حادثة التلوث، كما استوفت كافة الإجراءات القانونية بحق المتسبب.
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