https://sputnikarabic.ae/20221120/الإكوادور-تفوز-على-قطر-بهدفين-دون-رد-في-أولى-مباريات-مونديال-2022-1070366356.html
الإكوادور تفوز على قطر بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022
الإكوادور تفوز على قطر بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022
نجح منتخب الإكوادور في الفوز بهدفين مقابل لا شيء على نظيره القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T18:56+0000
2022-11-20T18:56+0000
2022-11-20T18:56+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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أحرز هدفي المنتخب الإكوادوري اللاعب فالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ومن ضربة رأس في الدقيقة 30، فيما أحرز هدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، لكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة للفار.وبهذه النتيجة، تصدر منتخب الإكوادور المجموعة الأولى مؤقتاً بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب قطر المجموعة، في انتظار اللقاء بين السنغال وهولندا غدا الاثنين.وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
https://sputnikarabic.ae/20221120/أمير-قطر-في-افتتاح-كأس-العالم-2022-سنتابع-ومعنا-العالم-هذا-المهرجان-الكروي-الكبير-للتواصل-الحضاري-1070360849.html
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
الإكوادور تفوز على قطر بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022
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نجح منتخب الإكوادور في الفوز بهدفين مقابل لا شيء على نظيره القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
أحرز هدفي المنتخب الإكوادوري اللاعب فالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ومن ضربة رأس في الدقيقة 30، فيما أحرز هدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، لكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة للفار.
وبهذه النتيجة، تصدر منتخب الإكوادور المجموعة الأولى مؤقتاً بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب قطر المجموعة، في انتظار اللقاء بين السنغال وهولندا غدا الاثنين.
وشهد استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم
في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.