https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-لا-خطط-لعقد-اجتماع-ثنائي-بين-أردوغان-والسيسي-في-قطر-1070364094.html
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي في قطر
نفت الرئاسة التركية التخطيط لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش حضورهما الاحتفالية في أول لقاء بين... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T17:53+0000
2022-11-20T17:53+0000
2022-11-20T17:53+0000
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وقال مصدر بالرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي ولقائهما في قطر كان خلال حفل الاستقبال فقط".وكانت وسائل إعلام مصرية، أعلنت مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022.وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".وشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.وكان استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، شهد افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
https://sputnikarabic.ae/20221120/السيسي-وأردوغان-يلتقيان-في-قطر-ويتصافحان-للمرة-الأولى-صورة-1070362199.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان
الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي في قطر
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نفت الرئاسة التركية التخطيط لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش حضورهما الاحتفالية في أول لقاء بين قادة البلدين، عقب سنوات من الخلاف.
وقال مصدر بالرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "لا خطط لعقد اجتماع ثنائي بين أردوغان والسيسي ولقائهما في قطر كان خلال حفل الاستقبال فقط".
وكانت وسائل إعلام مصرية، أعلنت مساء اليوم الأحد، عن "قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وقطر على هامش افتتاح كأس العالم 2022.
وأفادت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، بأن "هناك قمة ثلاثية تعقد الآن بين قادة مصر وتركيا وقطر
على هامش افتتاح كأس العالم بقطر".
وشهد الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، مصافحة
بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
وكان استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، شهد افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم
في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.