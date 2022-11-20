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https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئيس-الروسي-يهنئ-أمير-قطر-بافتتاح-بلاده-فعاليات-كأس-العالم-1070353221.html
الرئيس الروسي يهنئ أمير قطر بافتتاح بلاده فعاليات كأس العالم
الرئيس الروسي يهنئ أمير قطر بافتتاح بلاده فعاليات كأس العالم
اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد وهنأه بافتتاح المونديال الذي تستصيفه بلاده. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:59+0000
2022-11-20T07:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين" أنه قد "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، بما في ذلك ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمي".كما تم الاتفاق على الاستمرار بالاتصالات بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات.وتنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئيس-المصري-يلبي-دعوة-أمير-قطر-ويتوجه-إلى-الدوحة-لحضور-حفل-افتتاح-كأس-العالم-1070352271.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, بطولة كأس العالم 2022, قطر
روسيا, فلاديمير بوتين, بطولة كأس العالم 2022, قطر

الرئيس الروسي يهنئ أمير قطر بافتتاح بلاده فعاليات كأس العالم

07:59 GMT 20.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
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اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد وهنأه بافتتاح المونديال الذي تستصيفه بلاده.
وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين" أنه قد "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، بما في ذلك ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمي".

ونوقشت القضايا الموضوعية للتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.

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الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
07:23 GMT
كما تم الاتفاق على الاستمرار بالاتصالات بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات.
وتنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.
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