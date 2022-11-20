https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئيس-المصري-يلبي-دعوة-أمير-قطر-ويتوجه-إلى-الدوحة-لحضور-حفل-افتتاح-كأس-العالم-1070352271.html
الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
أعلنت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:23+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بطولة كأس العالم 2022
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وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".كما أكد البيان على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي, بطولة كأس العالم 2022
الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
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أعلنت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم
، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".
وأوضح البيان أن مشاركة الرئيس المصري في هذا الحدث الرياضي العالمى، تأتي تلبية لدعوة شقيقه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
كما أكد البيان على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر
.
وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.