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الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم
أعلنت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:23+0000
2022-11-20T07:23+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بطولة كأس العالم 2022
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وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".كما أكد البيان على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بي-إن-سبورت-القطرية-تعلن-بث-22-مباراة-من-بطولة-كأس-العالم-2022-مجانا-1070326261.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي, بطولة كأس العالم 2022

الرئيس المصري يلبي دعوة أمير قطر ويتوجه إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم

07:23 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCYالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / EGYPTIAN PRESIDENCY
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أعلنت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن "السيسي سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".
وأوضح البيان أن مشاركة الرئيس المصري في هذا الحدث الرياضي العالمى، تأتي تلبية لدعوة شقيقه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
كما أكد البيان على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.
وتنطلق فعاليات كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في ستاد البيت، وتجمع المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
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