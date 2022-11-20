https://sputnikarabic.ae/20221120/العراق-وأمريكا-يبحثان-خطة-لتشجيع-النازحين-على-العودة-إلى-ديارهم-الأصلية-1070357235.html
العراق وأمريكا يبحثان خطة لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية
العراق وأمريكا يبحثان خطة لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية
أعلن العراق، اليوم الأحد، أنه يبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية خطة طوارئ لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T13:19+0000
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو لسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانسكي، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الأسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا إلى مناطق سكنها الأصلية وآلية دعمها ماديا ومعنويا.كما بحث الطرفان أيضا التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة أوضاع النازحين والعائدين.يذكر أن الحرب في العراق تسببت بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيماً لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.وكان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن الحكومة عجلت الخطوات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي ينحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220602/العراق-يعيد-143-عائلة-نازحة-إلى-الأنبار-ويشملهم-بمنحة-الـ1040-دولار-1062994433.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق وأمريكا يبحثان خطة لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية
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أعلن العراق، اليوم الأحد، أنه يبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية خطة طوارئ لتشجيع النازحين على العودة إلى ديارهم الأصلية.
وحسب موقع
"السومرية نيوز"، جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو لسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانسكي، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الأسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا إلى مناطق سكنها الأصلية وآلية دعمها ماديا ومعنويا
.
كما بحث الطرفان أيضا التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة أوضاع النازحين والعائدين.
يذكر أن الحرب في العراق تسببت بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيماً لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.
وكان تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.
ومنذ سنوات، يعلن العراق
نيته إغلاق المخيمات، لكن الحكومة عجلت الخطوات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي ينحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.