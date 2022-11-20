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العراق يشدد لأمريكا: نرفض استخدام أراضينا لتهديد دول الجوار
العراق يشدد لأمريكا: نرفض استخدام أراضينا لتهديد دول الجوار
شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لوفد أمريكي، في العاصمة البحرينية المنامة، على رفض بلاده "استخدام أراضيها مقرا أو ممرا ‏لتهديد أمن دول الجوار"‏‎.‎ 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T13:49+0000
2022-11-20T13:49+0000
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جاء ذلك على على هامش إجتماعات حوار "المنامة/18"، الذي تجري أعماله في المنامة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية العراقية.وضم الوفد الأمريكي كلا من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ.ليف، ووكيل وزارة الدفاع، كولين كال، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار سياسات مجلس الأمن القومي، غيرشوم ساكس، ومدير شؤون الخليج بمجلس الأمن القومي، رولاند مكاي، والمسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة لدى المنامة، ديفيد ماهر.وأكد حسين على "عدم استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لتهديد أمن دول جوار العراق، كما أكد على أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة".كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته"، بحسب البيان العراقي.وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كذلك أن "العراق ماض باتجاه الانفتاح على جميع الدول وبالخصوص على دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام علاقات متوازنة مبنية على تحقيق المصالح المشترَكة، وحفظ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا أن هناك لقاءات زيارات متبادلة، ووجهنا لهم الدعوة لحضور "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية المُزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان".من جانبهم، أكد الوفد الأمريكي "حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، مجددين التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات "داعش" الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".
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أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

العراق يشدد لأمريكا: نرفض استخدام أراضينا لتهديد دول الجوار

13:49 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
© AP Photo / Johanna Geron
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شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لوفد أمريكي، في العاصمة البحرينية المنامة، على رفض بلاده "استخدام أراضيها مقرا أو ممرا ‏لتهديد أمن دول الجوار"‏‎.‎
جاء ذلك على على هامش إجتماعات حوار "المنامة/18"، الذي تجري أعماله في المنامة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية العراقية.
وضم الوفد الأمريكي كلا من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ.ليف، ووكيل وزارة الدفاع، كولين كال، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار سياسات مجلس الأمن القومي، غيرشوم ساكس، ومدير شؤون الخليج بمجلس الأمن القومي، رولاند مكاي، والمسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة لدى المنامة، ديفيد ماهر.
وأكد حسين على "عدم استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لتهديد أمن دول جوار العراق، كما أكد على أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة".
كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته"، بحسب البيان العراقي.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كذلك أن "العراق ماض باتجاه الانفتاح على جميع الدول وبالخصوص على دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام علاقات متوازنة مبنية على تحقيق المصالح المشترَكة، وحفظ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا أن هناك لقاءات زيارات متبادلة، ووجهنا لهم الدعوة لحضور "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية المُزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان".

من جانبهم، أكد الوفد الأمريكي "حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، مجددين التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات "داعش" الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".
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