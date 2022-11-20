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https://sputnikarabic.ae/20221120/العراق-يضع-خطط-طارئة-لمعالجة-ملف-الطاقة-1070353759.html
العراق يضع خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة
العراق يضع خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة
قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إنها وضعت خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة.‏ 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T08:42+0000
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واستقبل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اللجنة الكهرباء النيابية، وأكد خلال لقائه معها أن أولويات الوزارة ستكون لخدمة المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع فاضل لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على وضع خطط طارئة واستراتيجية لمعالجة ملف الكهرباء".وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في شهر مايو/ أيار، زيادة في إنتاج الطاقة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط، فيما أشارت إلى أن ساعات التجهيز جيدة.وصرح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، بل على العكس من ذلك، يوجد زيادة مقارنة بالعام الماضي في هذا التوقيت نفسه".
https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الكهرباء-العراقي-نخطط-لإنتاج-24-ألف-ميغاواط-قبل-حلول-الصيف-1070133251.html
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

العراق يضع خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة

08:42 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubyeالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubye
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قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إنها وضعت خطط طارئة لمعالجة ملف الطاقة.‏
واستقبل وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اللجنة الكهرباء النيابية، وأكد خلال لقائه معها أن أولويات الوزارة ستكون لخدمة المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع فاضل لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على وضع خطط طارئة واستراتيجية لمعالجة ملف الكهرباء".
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
وزير الكهرباء العراقي: نخطط لإنتاج 24 ألف ميغاواط قبل حلول الصيف
14 نوفمبر, 06:45 GMT
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في شهر مايو/ أيار، زيادة في إنتاج الطاقة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط، فيما أشارت إلى أن ساعات التجهيز جيدة.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، بل على العكس من ذلك، يوجد زيادة مقارنة بالعام الماضي في هذا التوقيت نفسه".
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