https://sputnikarabic.ae/20221120/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحصل-على-ناقلات-جنود-مدرعة-رومانية-1070350713.html
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية
أفادت الصحافة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني حصل على مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة TAB-71M من رومانيا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T05:46+0000
2022-11-20T05:46+0000
2022-11-20T05:46+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.حاملة الجنود المدرعة TAB-71M هي مركبة معاد تصنيعها من المركبة المدرعة السوفيتية بي تي إر-60بي بي. أنتجتها رومانيا بموجب ترخيص من موسكو في سنوات حلف وارسو. تتميز الإصدارات الحديثة بوجود محركات من فرنسا والقدرة على تثبيت مدافع الهاون M-37M.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية
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أفادت الصحافة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني حصل على مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة TAB-71M من رومانيا.
وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.
حاملة الجنود المدرعة TAB-71M هي مركبة معاد تصنيعها من المركبة المدرعة السوفيتية بي تي إر-60بي بي. أنتجتها رومانيا بموجب ترخيص من موسكو في سنوات حلف وارسو. تتميز الإصدارات الحديثة بوجود محركات من فرنسا والقدرة على تثبيت مدافع الهاون M-37M.