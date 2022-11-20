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https://sputnikarabic.ae/20221120/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحصل-على-ناقلات-جنود-مدرعة-رومانية-1070350713.html
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية
القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية
أفادت الصحافة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني حصل على مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة TAB-71M من رومانيا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T05:46+0000
2022-11-20T05:46+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.حاملة الجنود المدرعة TAB-71M هي مركبة معاد تصنيعها من المركبة المدرعة السوفيتية بي تي إر-60بي بي. أنتجتها رومانيا بموجب ترخيص من موسكو في سنوات حلف وارسو. تتميز الإصدارات الحديثة بوجود محركات من فرنسا والقدرة على تثبيت مدافع الهاون M-37M.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على ناقلات جنود مدرعة رومانية

05:46 GMT 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت الصحافة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني حصل على مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة TAB-71M من رومانيا.
وكان قد نشر عدد من وسائل الإعلام صورا لناقلات جند مدرعة رومانية من طراز TAB-71M ظهرت في منطقة العمليات الخاصة في وقت سابق. حتى الآن، الشيء الوحيد المعروف على وجه اليقين عن المركبات الرومانية هو أن TAB-71M لم تكن في خدمة القوات المسلحة لأوكرانيا من قبل.
حاملة الجنود المدرعة TAB-71M هي مركبة معاد تصنيعها من المركبة المدرعة السوفيتية بي تي إر-60بي بي. أنتجتها رومانيا بموجب ترخيص من موسكو في سنوات حلف وارسو. تتميز الإصدارات الحديثة بوجود محركات من فرنسا والقدرة على تثبيت مدافع الهاون M-37M.
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