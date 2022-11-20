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https://sputnikarabic.ae/20221120/بطريرك-الكلدان-الكاثوليك-20-عائلة-مسيحية-تغادر-العراق-شهريا-1070362902.html
بطريرك الكلدان الكاثوليك: 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا
بطريرك الكلدان الكاثوليك: 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا
قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إن هناك 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا، معتبرا أن هناك تجاوزات وإقصاء متعمدا... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T17:02+0000
2022-11-20T17:02+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال ساكو، في بيان، اليوم الأحد: "أكثر من نصف المسيحيين هاجروا، والباقون مدرجون على قائمة الاحتياط، بسبب عدم الاستقرار وغياب تكافؤ الفرص وعدالة القانون، من دون الأخذ بنظر الاعتبار أنهم أهل البلاد الأصليون وشركاء في الوطن"، على ما نقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية.واعتبر الكاردينال أن المسيحيين في العراق "يعيشون حالة من الإحباط بسبب قوانين الأحوال الشخصية" التي وصفها بـ "المجحِفة"، لافتاً الى "أسلمة القاصرين، وأسلمة أشخاص اُكرهوا على الإسلام من قبل "القاعدة" أو تنظيم "داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا والعديد من دول العالم) تحت التهديد بالقتل".وقال إن المسيحيين تعرضوا لـ "حالات موجعة من التضييق والظلم في المؤسسات والمناصب العامة"، مشيرا إلى عدم الالتزام بقانون "تعويض الموظف المسيحي بمسيحي بسبب الطائفية والرشوة والاستحواذ على الوظائف"، وفق قوله.ومضى بقوله "في سهل نينوى كثُرَت هموم المسيحيين حتى انهم أخذوا يهاجرون، إذ قيل لي إنهم يغادرون إلى خارج العراق بوتيرة 20 عائلة شهرياً، وذلك بسبب الفوضى الطاغية والتشرذم والمحسوبيات التي خلقتها الميليشيات الطائفية".وتساءل الكاردينال "من يحمي هؤلاء المسيحيين المسالمين الموالين لوطنهم إن لم تحمهم الدولة؟"، مضيفا "إذا لا ترغبون في بقائنا مواطنين متساوين في بلدنا العراق، فقولوا لنا صراحةً، لندبِّر الأمر قبل فوات الأوان".
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

بطريرك الكلدان الكاثوليك: 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا

17:02 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeمسيحيون عراقيون خلال قداس عيد الميلاد في مدينة قراقوش، العراق
مسيحيون عراقيون خلال قداس عيد الميلاد في مدينة قراقوش، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إن هناك 20 عائلة مسيحية تغادر العراق شهريا، معتبرا أن هناك تجاوزات وإقصاء متعمدا بحق المسيحيين العراقيين.
وقال ساكو، في بيان، اليوم الأحد: "أكثر من نصف المسيحيين هاجروا، والباقون مدرجون على قائمة الاحتياط، بسبب عدم الاستقرار وغياب تكافؤ الفرص وعدالة القانون، من دون الأخذ بنظر الاعتبار أنهم أهل البلاد الأصليون وشركاء في الوطن"، على ما نقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية.
واعتبر الكاردينال أن المسيحيين في العراق "يعيشون حالة من الإحباط بسبب قوانين الأحوال الشخصية" التي وصفها بـ "المجحِفة"، لافتاً الى "أسلمة القاصرين، وأسلمة أشخاص اُكرهوا على الإسلام من قبل "القاعدة" أو تنظيم "داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا والعديد من دول العالم) تحت التهديد بالقتل".
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وقال إن المسيحيين تعرضوا لـ "حالات موجعة من التضييق والظلم في المؤسسات والمناصب العامة"، مشيرا إلى عدم الالتزام بقانون "تعويض الموظف المسيحي بمسيحي بسبب الطائفية والرشوة والاستحواذ على الوظائف"، وفق قوله.
ومضى بقوله "في سهل نينوى كثُرَت هموم المسيحيين حتى انهم أخذوا يهاجرون، إذ قيل لي إنهم يغادرون إلى خارج العراق بوتيرة 20 عائلة شهرياً، وذلك بسبب الفوضى الطاغية والتشرذم والمحسوبيات التي خلقتها الميليشيات الطائفية".
وتساءل الكاردينال "من يحمي هؤلاء المسيحيين المسالمين الموالين لوطنهم إن لم تحمهم الدولة؟"، مضيفا "إذا لا ترغبون في بقائنا مواطنين متساوين في بلدنا العراق، فقولوا لنا صراحةً، لندبِّر الأمر قبل فوات الأوان".
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