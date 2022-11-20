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https://sputnikarabic.ae/20221120/ترامب-يقول-إنه-لن-يعود-إلى-تويتر-بغض-النظر-عن-نتائج-استطلاع-ماسك-حول-إعادة-حسابه-1070349398.html
ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه
ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T01:13+0000
2022-11-20T01:13+0000
دونالد ترامب
تويتر
إيلون ماسك
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يوم السبت، أطلق ماسك استطلاعًا يسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان يجب عليه رفع الحظر الدائم على حساب ترامب، والذي تم تعليقه العام الماضي، بعد أحداث 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.في وقت سابق من هذا العام قال ترامب، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة "تروث سوشيال".
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دونالد ترامب, تويتر, إيلون ماسك
دونالد ترامب, تويتر, إيلون ماسك

ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه

01:13 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / ALON SKUYالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / ALON SKUY
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه.
يوم السبت، أطلق ماسك استطلاعًا يسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان يجب عليه رفع الحظر الدائم على حساب ترامب، والذي تم تعليقه العام الماضي، بعد أحداث 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال ترامب لمؤيديه، "صوّتوا الآن بإيجابية، ولكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان. تروث سوشيال مميزة!".

في وقت سابق من هذا العام قال ترامب، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة "تروث سوشيال".
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