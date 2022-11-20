https://sputnikarabic.ae/20221120/ترامب-يقول-إنه-لن-يعود-إلى-تويتر-بغض-النظر-عن-نتائج-استطلاع-ماسك-حول-إعادة-حسابه-1070349398.html

ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه

ترامب يقول إنه لن يعود إلى تويتر بغض النظر عن نتائج استطلاع ماسك حول إعادة حسابه

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لن يعود إلى تويتر، بغض النظر عن نتائج استطلاع إيلون ماسك حول إعادة حسابه. 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T01:13+0000

2022-11-20T01:13+0000

2022-11-20T01:13+0000

دونالد ترامب

تويتر

إيلون ماسك

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يوم السبت، أطلق ماسك استطلاعًا يسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان يجب عليه رفع الحظر الدائم على حساب ترامب، والذي تم تعليقه العام الماضي، بعد أحداث 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.في وقت سابق من هذا العام قال ترامب، إنه لن يعود إلى منصة تويتر، حتى لو عُرض عليه ذلك، وسيواصل بدلاً من ذلك نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي من منصته الخاصة "تروث سوشيال".

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سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, تويتر, إيلون ماسك