https://sputnikarabic.ae/20221120/تركيا-تختبر-مسيرة-جديدة-تقول-إنها-ستغير-الموازين-الحربية-الجوية-فيديو-1070369163.html
تركيا تختبر مسيرة جديدة تقول إنها ستغير الموازين الحربية الجوية... فيديو
تركيا تختبر مسيرة جديدة تقول إنها ستغير الموازين الحربية الجوية... فيديو
أعلنت تركيا، مساء اليوم الأحد، نجاح اختبارات أجريت على مسيرة جديدة تقول أنقرة إنها سوف تغير الموازين الحربية الجوية. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T20:37+0000
2022-11-20T20:37+0000
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جاء ذلك في بيان لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، المصنعة للمسيرة "بيرقدار قزل إلما"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وأعلنت الشركة اجتياز المقاتلة المسيرة الجديدة "بنجاح اختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج".وقالت "المقاتلة المسيرة خضعت لاختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج، في مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ"، شمال غربي البلاد.وأكدت الشركة أن "بيرقدار قزل إلما" التي تم الكشف عنها لأول مرة في مارس/ آذار الماضي "قطعت باجتيازها هذه الاختبارات، شوطاً كبيراً في طريق تحليقها في الأجواء".وبحسب الشركة المصنعة، فإن المسيرة الجديدة "تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية".وتخطط تركيا لأن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة "بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها إلى 6 أطنان، وتكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر".
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تختبر مسيرة جديدة تقول إنها ستغير الموازين الحربية الجوية... فيديو
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أعلنت تركيا، مساء اليوم الأحد، نجاح اختبارات أجريت على مسيرة جديدة تقول أنقرة إنها سوف تغير الموازين الحربية الجوية.
جاء ذلك في بيان
لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، المصنعة للمسيرة "بيرقدار قزل إلما"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وأعلنت الشركة اجتياز المقاتلة المسيرة الجديدة "بنجاح اختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج".
وقالت "المقاتلة المسيرة خضعت لاختبارات السير أوتوماتيكياً على المدرج، في مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ"، شمال غربي البلاد.
وأكدت الشركة أن "بيرقدار قزل إلما" التي تم الكشف عنها لأول مرة
في مارس/ آذار الماضي "قطعت باجتيازها هذه الاختبارات، شوطاً كبيراً في طريق تحليقها في الأجواء".
وبحسب الشركة المصنعة، فإن المسيرة الجديدة "تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية".
وتخطط تركيا لأن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة "بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها إلى 6 أطنان، وتكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر".