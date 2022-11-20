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https://sputnikarabic.ae/20221120/تقييد-حركة-المرور-على-الطريق-السريع-الرئيسي-لإيطاليا-بسبب-قنبلة-1070355044.html
تقييد حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي لإيطاليا بسبب قنبلة
تقييد حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي لإيطاليا بسبب قنبلة
فرضت السلطات الإيطالية قيودًا على حركة المرور على الطريق السريع A1 في وسط إيطاليا لعدة ساعات. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T10:36+0000
2022-11-20T10:36+0000
إيطاليا
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أفادت قناة SkyTg24 TV بأنه في صباح يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تم العثور على قنبلة أمريكية من الحرب العالمية الثانية بالقرب من الطريق السريع. تم العثور على عبوة ناسفة نشطة وزنها 250 كيلوغراما في مجرى نهر باجليا بالقرب من مدينة أورفيتو. تم إجلاء ما يقرب من ألفين ونصف ألف من السكان المحليين مؤقتًا. وتم إغلاق الطريق السريع. وكانت حركة القطارات من روما إلى فلورنسا محدودة، بينما كان خبراء المتفجرات يبطلون مفعول القنبلة. ونقل الجيش القنبلة إلى محجر بعيد لتفجيرها في وقت لاحق.
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إيطاليا

تقييد حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي لإيطاليا بسبب قنبلة

10:36 GMT 20.11.2022
© Sputnik . Andrey Kasprishin / الانتقال إلى بنك الصورسيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم.
سيارة تسير على طول طريق تشويسكي الفيدرالي السريع في جمهورية ألتاي الروسية. أدرجت مجلة ناشونال جيوغرافيك الطريق في قائمة أجمل 10 طرق سريعة في العالم. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . Andrey Kasprishin
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فرضت السلطات الإيطالية قيودًا على حركة المرور على الطريق السريع A1 في وسط إيطاليا لعدة ساعات.
أفادت قناة SkyTg24 TV بأنه في صباح يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تم العثور على قنبلة أمريكية من الحرب العالمية الثانية بالقرب من الطريق السريع. تم العثور على عبوة ناسفة نشطة وزنها 250 كيلوغراما في مجرى نهر باجليا بالقرب من مدينة أورفيتو. تم إجلاء ما يقرب من ألفين ونصف ألف من السكان المحليين مؤقتًا. وتم إغلاق الطريق السريع. وكانت حركة القطارات من روما إلى فلورنسا محدودة، بينما كان خبراء المتفجرات يبطلون مفعول القنبلة. ونقل الجيش القنبلة إلى محجر بعيد لتفجيرها في وقت لاحق.
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