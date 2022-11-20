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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221120/خبير-عسكري-الولايات-المتحدة-تلجأ-إلى-داعش-في-الحرب-الأوكرانية-1070355119.html
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تدعو لاتفاق على منطقة أمنية حول زابوروجيه، دواعش يتوجهون من إدلب السورية إلى أوكرانيا للقتال،... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T10:34+0000
2022-11-20T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
تواصل موسكو المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.800 من الإرهابيين المرتزقة يغادرون إدلب السورية للانخراط في القتال إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي أمين حطيط قائلا:وعن تطوير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقدرات عسكرية بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط وبشكل خاص ضد إيران تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري بالشؤون الإسرائيلية اللواء سمير فرج قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"

10:34 GMT 20.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تدعو لاتفاق على منطقة أمنية حول زابوروجيه، دواعش يتوجهون من إدلب السورية إلى أوكرانيا للقتال، انطلاق المرحلة الثامنة من الإرادة الصلبة ضد داعش في الموصل بالعراق، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تطوران قدرات مشتركة ضد إيران.
تواصل موسكو المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
800 من الإرهابيين المرتزقة يغادرون إدلب السورية للانخراط في القتال إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي أمين حطيط قائلا:
" يبدو أن هناك حاجة ملحة لأوكرانيا بالمرتزقة والإرهابيين بعد انهيار قواتها العسكرية وأن هناك نمط جديد من العمليات العسكرية سيبدأ في أوكرانيا عموده الفقري الإرهابيون"
وعن تطوير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقدرات عسكرية بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط وبشكل خاص ضد إيران تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري بالشؤون الإسرائيلية اللواء سمير فرج قائلا:
" إسرائيل ترى أن الخطر الأكبر بالنسبة لاستقرارها واستقرار المنطقة هو إيران وبالتحديد الاتجاه النووي فيها لذلك تريد أن تؤمن نفسها بتنظيم أعمالها والتنسيق مع الولايات المتحدة "
التفاصيل في الملف الصوتي...
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
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