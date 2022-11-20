https://sputnikarabic.ae/20221120/خبير-عسكري-الولايات-المتحدة-تلجأ-إلى-داعش-في-الحرب-الأوكرانية-1070355119.html
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تدعو لاتفاق على منطقة أمنية حول زابوروجيه، دواعش يتوجهون من إدلب السورية إلى أوكرانيا للقتال،... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T10:34+0000
2022-11-20T10:34+0000
2022-11-20T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
تواصل موسكو المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.800 من الإرهابيين المرتزقة يغادرون إدلب السورية للانخراط في القتال إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي أمين حطيط قائلا:وعن تطوير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقدرات عسكرية بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط وبشكل خاص ضد إيران تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري بالشؤون الإسرائيلية اللواء سمير فرج قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070354461_109:0:1042:700_1920x0_80_0_0_34470b175553a7394b3e22b0017b0b9c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "الولايات المتحدة تلجأ إلى داعش في الحرب الأوكرانية"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تدعو لاتفاق على منطقة أمنية حول زابوروجيه، دواعش يتوجهون من إدلب السورية إلى أوكرانيا للقتال، انطلاق المرحلة الثامنة من الإرادة الصلبة ضد داعش في الموصل بالعراق، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تطوران قدرات مشتركة ضد إيران.
تواصل موسكو المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
800 من الإرهابيين المرتزقة يغادرون إدلب السورية للانخراط في القتال إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي أمين حطيط قائلا:
" يبدو أن هناك حاجة ملحة لأوكرانيا بالمرتزقة والإرهابيين بعد انهيار قواتها العسكرية وأن هناك نمط جديد من العمليات العسكرية سيبدأ في أوكرانيا عموده الفقري الإرهابيون"
وعن تطوير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لقدرات عسكرية بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط وبشكل خاص ضد إيران تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري بالشؤون الإسرائيلية اللواء سمير فرج قائلا:
" إسرائيل ترى أن الخطر الأكبر بالنسبة لاستقرارها واستقرار المنطقة هو إيران وبالتحديد الاتجاه النووي فيها لذلك تريد أن تؤمن نفسها بتنظيم أعمالها والتنسيق مع الولايات المتحدة "
التفاصيل في الملف الصوتي...