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رئيس الأركان الإسرائيلي يصل أمريكا في زيارة تستمر 5 أيام
رئيس الأركان الإسرائيلي يصل أمريكا في زيارة تستمر 5 أيام
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة 5 أيام. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T12:49+0000
2022-11-20T12:49+0000
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ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، سيجري كوخافي خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والجيش الأمريكي.وأوضح البيان أن رئيس الأركان الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ويعقد ندوة عسكرية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا.وسيزور كوخافي أيضا مقر القيادة المركزية للولايات المتحدة في تامبا، بولاية فلوريدا.وسيجري القائد الإسرائيلي تقييما استراتيجيا مشتركا للوضع مع الجنرال مايكل كوريلا وقادة آخرين من سلاح الجو، قيادة العمليات وقيادة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الأمريكي.كما سيتم مناقشة قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، يأتي التهديد الإيراني في مقدمتها، بحسب الجيش الإسرائيلي.يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأخيرة لكوخافي في إطار منصبه، والثانية منذ توليه رئاسة الأركان والذي تنتهي فترة ولايته في كانون الثاني/يناير القادم.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الأركان الإسرائيلي يصل أمريكا في زيارة تستمر 5 أيام

12:49 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة 5 أيام.
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، سيجري كوخافي خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والجيش الأمريكي.
وأوضح البيان أن رئيس الأركان الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ويعقد ندوة عسكرية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا.
وسيزور كوخافي أيضا مقر القيادة المركزية للولايات المتحدة في تامبا، بولاية فلوريدا.
وسيجري القائد الإسرائيلي تقييما استراتيجيا مشتركا للوضع مع الجنرال مايكل كوريلا وقادة آخرين من سلاح الجو، قيادة العمليات وقيادة الشؤون الاستراتيجية في الجيش الأمريكي.
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كما سيتم مناقشة قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، يأتي التهديد الإيراني في مقدمتها، بحسب الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأخيرة لكوخافي في إطار منصبه، والثانية منذ توليه رئاسة الأركان والذي تنتهي فترة ولايته في كانون الثاني/يناير القادم.
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