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https://sputnikarabic.ae/20221120/رئيس-الوزراء-العراقي-يختار-الأردن-لأول-زيارة-رسمية-عقب-انتخابه-1070370165.html
رئيس الوزراء العراقي يختار الأردن لأول زيارة رسمية عقب انتخابه
رئيس الوزراء العراقي يختار الأردن لأول زيارة رسمية عقب انتخابه
يزور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، غد الاثنين، المملكة الأردنية، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T21:24+0000
2022-11-20T21:24+0000
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وذكر موقع "السومرية نيوز" إن السوداني يتوجه، يوم الاثنين، إلى الأردن في أول زيارة له بعد انتخابه، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني، ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يختار الأردن لأول زيارة رسمية عقب انتخابه

21:24 GMT 20.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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يزور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، غد الاثنين، المملكة الأردنية، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه.
وذكر موقع "السومرية نيوز" إن السوداني يتوجه، يوم الاثنين، إلى الأردن في أول زيارة له بعد انتخابه، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وكتب السوداني عبر تويتر "بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني، ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
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