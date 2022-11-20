https://sputnikarabic.ae/20221120/روغوزين-يقيم-نظام-التحكم-في-المدفعية-الأوكرانية-كرابيفا-1070351151.html
روغوزين يقيم نظام التحكم في المدفعية الأوكرانية "كرابيفا"
روغوزين يقيم نظام التحكم في المدفعية الأوكرانية "كرابيفا"
أوضح الرئيس السابق لشركة "إليوشن" ومستشار الدولة من الدرجة الثالثة أليكسي روغوزين سبب خطورة نظام التحكم في معارك المدفعية الأوكرانية "كرابيفا". 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T06:17+0000
2022-11-20T06:17+0000
2022-11-20T06:17+0000
رصد عسكري
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وقال: "إنه يدمج المعلومات الاستخباراتية عبر الإنترنت من مجموعة متنوعة من المصادر - من مراقبي الجنود والطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والرادارات الأرضية والمدفعية والمدافع الجوية"، حسب بوليت روس.وفقًا لروغوزين، لم يتم تطوير "كرابيفا" بمساعدة عقد حكومي كبير، ولكن من خلال التقديم التدريجي لأبسط الحلول، والتي، في النهاية، زادت بشكل كبير من قدرات المدفعية في ساحة المعركة.وأشار روغوزين إلى أن القوات الأوكرانية حصلت في عام 2018 على أداة فعالة، بفضل هذه الحلول البسيطة، والتحسينات الصغيرة المستمرة، والآن يواصلون تحسينها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روغوزين يقيم نظام التحكم في المدفعية الأوكرانية "كرابيفا"
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أوضح الرئيس السابق لشركة "إليوشن" ومستشار الدولة من الدرجة الثالثة أليكسي روغوزين سبب خطورة نظام التحكم في معارك المدفعية الأوكرانية "كرابيفا".
وقال: "إنه يدمج المعلومات الاستخباراتية عبر الإنترنت من مجموعة متنوعة من المصادر - من مراقبي الجنود والطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والرادارات الأرضية والمدفعية والمدافع الجوية"، حسب بوليت روس.
وفقًا لروغوزين، لم يتم تطوير "كرابيفا" بمساعدة عقد حكومي كبير
، ولكن من خلال التقديم التدريجي لأبسط الحلول، والتي، في النهاية، زادت بشكل كبير من قدرات المدفعية في ساحة المعركة.
وأشار روغوزين إلى أن القوات الأوكرانية حصلت في عام 2018 على أداة فعالة، بفضل هذه الحلول البسيطة، والتحسينات الصغيرة المستمرة، والآن يواصلون تحسينها.