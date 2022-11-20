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https://sputnikarabic.ae/20221120/سقوط-4-قذائف-صاروخية-على-قرقميش-جنوبي-تركيا-دون-إصابات-1070369905.html
سقوط 4 قذائف صاروخية على قرقميش جنوبي تركيا دون إصابات
سقوط 4 قذائف صاروخية على قرقميش جنوبي تركيا دون إصابات
سقطت 4 قذائف صاروخية على منطقة قرقميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا دون وقوع أي إصابات. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T21:07+0000
2022-11-20T21:07+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت قناة "تي. آر. تي" التركية الرسمية، اليوم الأحد، "إطلاق 4 صواريخ على منطقة قرقميش من قبل وحدات حماية الشعب، سقطت في منطقة خالية من السكان وبدأت السلطات التحقيق في الحادث".وشن سلاح الجو التركي أمس أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا والعراق.وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.
https://sputnikarabic.ae/20221108/تركيا-تعلن-تحييد-11-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1069945725.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار كردستان
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار كردستان

سقوط 4 قذائف صاروخية على قرقميش جنوبي تركيا دون إصابات

21:07 GMT 20.11.2022
© Sputnik . Atia Al atiaمسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من "قسد" شرقي سوريا
مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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سقطت 4 قذائف صاروخية على منطقة قرقميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا دون وقوع أي إصابات.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت قناة "تي. آر. تي" التركية الرسمية، اليوم الأحد، "إطلاق 4 صواريخ على منطقة قرقميش من قبل وحدات حماية الشعب، سقطت في منطقة خالية من السكان وبدأت السلطات التحقيق في الحادث".
وشن سلاح الجو التركي أمس أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا والعراق.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
تركيا تعلن "تحييد" 11 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
8 نوفمبر, 12:31 GMT
وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة وبشكل متكرر الهجمات التركية التي تستهدف مناطق في العراق، واعتبرتها انتهاكا للسيادة.
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