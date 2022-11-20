https://sputnikarabic.ae/20221120/صحيفة-لابيد-يقول-إنه-عرض-على-الحكومة-الجديدة-المساعدة-في-الشأن-الإيراني-1070368093.html

صحيفة: لابيد يقول إنه عرض على الحكومة الجديدة المساعدة في الشأن الإيراني

صحيفة: لابيد يقول إنه عرض على الحكومة الجديدة المساعدة في الشأن الإيراني

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، قال إنه يتمتع بعلاقات مع الديمقراطيين أفضل من رئيس الحكومة... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T20:08+0000

2022-11-20T20:08+0000

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إسرائيل

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وقالت الصحيفة، مساء اليوم الأحد: "قال لابيد، في لقاء مغلق مع أعضاء منظمة خيرية في مكتبه بالقدس، إنه عرض على الحكومة المقبلة، التي من المتوقع أن يرأسها نتنياهو، تقديم المساعدة السياسية أمام الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بإيران".وقال لابيد، بحسب مصادر كانت حاضرة في الاجتماع "لدي علاقة مع الديمقراطيين أفضل من نتنياهو، وقد عرضت على الحكومة الجديدة المساعدة في الشأن الإيراني".هذه التصريحات أدلى بها لابيد، بحسب الصحيفة، بعد أن سأله أحد أعضاء المنظمة عما يود أن يفعله بعد انتهاء ولايته.وقال لابيد: "ما أحاول القيام به هو العمل على تحقيق اتفاق أطول وأقوى مع إيران"، مضيفا "لقد تحدثت عن هذا الأمر مطولا مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، والذي قال إن الاتفاق مع إيران لن يتم قريبا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب، بسبب توريد الأسلحة المزعومة إلى روسيا، والاحتجاجات المستمرة في إيران.فيما صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، بأن الغرب يتهم روسيا وإيران بتوريد الطائرات المسيرة لإخفاء فشلهم في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.وانطلقت في أبريل/ نيسان 2021 محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.

https://sputnikarabic.ae/20221118/الدفاع-الأمريكية-تستبعد-إمكانية-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-في-المستقبل-القريب-1070310813.html

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