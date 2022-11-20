https://sputnikarabic.ae/20221120/غارات-تركية-على-شمال-سوريا-أنباء-عن-تهديدات-إيرانية-بشن-عملية-عسكرية-برية-شمالي-العراق-1070363033.html

غارات تركية على شمال سوريا... أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق

غارات تركية على شمال سوريا... أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: "حان وقت الحساب"، تزامنا مع بدء غارات على شمال... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T17:13+0000

2022-11-20T17:13+0000

2022-11-20T17:13+0000

راديو

عالم سبوتنيك

وسائط متعددة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070362619_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_68d08ade8245a510a54cf95194a2ac7a.png

غارات تركية على شمال سوريا... أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق غارات تركية على شمال سوريا... أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق

غارات تركية على شمال سوريا والدفاع التركية تقول حان وقت الحسابوشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" مقطعا مصورا للقصف وارفقته بعبارة تقول "سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة".وذلك في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول في 13 من الشهر الجاري وأوقعت ستة قتلى واتهمت أنقرة "حزب العمال الكردستاني" بالوقوف خلف تفجيرها.كما اتهمت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ "قسد" بالتخطيط للهجوم.قال دكتور برهان كور أوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون في إسطنبول إن القصف الأخير على مناطق حزب العمال في شمال سوريا لا تقف وراءه الانفجار الأخير في إسطنبول، وإنما يضاف لهذا السبب التهديد الذي تشكله تلك المنظمات الإرهابية.وأضاف برهان أن القصف تجنب استهداف المدنيين، لافتا إلى أن ما قيل من أن القصف طال نازحين سوريين كلام تروج له كتائب العمال الكردستاني على مواقع التواصل ولا أساس له من الصحة.وأضاف كوار أوغلو أن هذا القصف ربما يكون تمهيدا لتوغل تركي بري في شمال سوريا، مشيرا إلى ان هناك تنسيقا مع الجانب الروسي والأمريكي بصدد هذا التوغل في حال حدوثه.أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة بين البلدينقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولا عسكريا إيرانيا بارزا هدد بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين، لمنع تسلل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية.وفي حالة شن مثل هذا الهجوم من القوات الإيرانية سيكون غير مسبوق في العراق، وسيثير شبح التداعيات الإقليمية من الاضطرابات الداخلية في إيران.وقد تم تسليم التحذير للمسؤولين العراقيين والأكراد في بغداد من قبل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، الذي كان قد زار بغداد مؤخرا في زيارة غير معلنة استمرت لمدة يومين.وتتهم طهران جماعات معارضة كردية إيرانية تتمركز في إقليم كردستان العراق بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران وتهريب الأسلحة إلى البلاد.قال المحلل السياسي كاظم ياور "إن التهديدات الإيرانية ليست الأولى من نوعها، فإيران مازالت متواصلة في استهدافها وخرقها للسيادة العراقية في عدة مناطق ومدن عراقية حيث إن الصواريخ الإيرانية تصل إلى مدن بعيدة جداً عن الحدود العراقية الإيرانية بحجة تواجد معارضين سياسيين هم يعتبرونهم معارضة عسكرية وبطبيعة الحال العراق وإقليم كردستان لا يعتبران تواجد بعض الأحزاب السياسية المعارضة يمثل خطرا والذي يعود تاريخ تواجدهم في الأراضي العراقية إلى أكثر من ثلاثة عقود، خاصةً في ظل حماية القوات العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق حيث تراقب تحركاتهم ونشاطاتهم السياسية عن كثب فهم لا يملكون أسلحة ثقيلة أو يمكن أن يقوموا باستهداف العمق الإيراني من الأراضي العراقية".وأضاف ياور أن "إيران تتذرع بهذه الأمور وتقوم باستهدافات مباشرة لأراضي العراق وبالتالي فالعراقيون يحملون التحركات الإيرانية بمحمل الجد، للاستعداد لأي عمليات نوعية يمكن أن تقوم بها إيران داخل الأراضي العراقية، خاصةً وأن الأسباب كثيرة منها وجود مشكلات إيرانية داخلية تريد إيران من خلالها توزيعها على بلدان الجوار وجلب الرأي العام العالمي والدولي من حيث إصلاح الداخل عن طريق معالجات أمنية خارج حدود إيران وخاصةً في الأراضي العراقية".خلافات حول البيان الختامي لقمة المناخ حول إجراءات خفض الانبعاثات وتعويض الدول الناميةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لفشل مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر "ما حدث ليس كافيا كخطوة للأمام.. ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزيادة خفض انبعاثاتهم وأعرب عن خيبة امله لعدم تحقيق ذلك".من ناحية أخرى أقر المندوبون خلال جلسة عامة ختامية لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، في شرم الشيخ إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.قال د. وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس إن هناك بعض الدول النامية أيضا وليس المتقدمة فقط كانت تقف دون إصدار البيان الختامي لقمة المناخ لتعارض بنوده مع مصالحها لافتا إلى أن بند خفض انبعاثات الغاز مثلا لا يصب في مصلحة دول نامية تعتمد على الفحم في تنمية مواردها.وأشار إمام إلى أنه لأول مرة منذ ستة وعشرين قمة يدرج فيها اتفاق لصندوق الخسائر والتعويضات الذي يضاف لصناديق أخرى اتفق عليها قبل ذلك، مضيفا أن الدبلوماسية المصرية بذلت مجهودا ضخما لإنجاز هذا الاتفاق الذي كانت بعض الدول تحاول تأخيره أو إلغائه.رئيس الفيفا يتهم منتقدي قطر بالنفاق مع انطلاق كأس العالم لكرة القدمأبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، رضاه الكامل عن الكثير من الأشياء التي شاهدها في قطر، رافضاً بعض الهجمات التي تتعرض لها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.وأوضح إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي أنه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.وانتقد إنفانتينو طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الغريبة مع دولة قطر مشيراً إلى تجاهل معظمها لفاعلية اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة.وأضاف أنه ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية”. وأشار إنفانتينو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر.قال د.علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر إن ما أبداه رئيس الفيفا ليس جديدا عما سماه بنفاق الدول الغربية وهو تعبير عن يقظة ضمير الإنسان الغربي بإزاء دولنا ومنطقتنا، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال بعثاتها الدبلوماسية لماذا لم تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر قبل انطلاق البطولة؟وأضاف الدكتور الهيل أن على الدول الغربية والولايات المتحدة أن تحاسب نفسها على تجاوزاتها في حق الدول الإفريقية والعربية في الحقبة الاستعمارية، وذلك قبل أن تعطي دروسا للآخرين.وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن نشر الثقافة الإسلامية وإبراز الهوية العربية الإسلامية مما تفعله قطر الدولة المضيفة للمونديال وهو نوع من الاعتزاز بأصلنا وتراثنا وهو أمر لا حرج فيه.وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي: المفوضية الأوروبية أعدت مسودة وثيقة تتضمن آلية فرض سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعيقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن المفوضية الأوروبية أعدت مسودة وثيقة تتضمن آلية فرض سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعي.وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تقديم النسخة النهائية للوثيقة، في قمة الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.ووفقا له، تنظر إيطاليا إجمالا إلى هذا الاقتراح بشكل إيجابي. وأضاف الوزير أنه توجد مسودة غير رسمية للمفوضية الأوروبية تقدم سقفا ديناميكيا للأسعار وربما يتم تعديل بعض النقاط، وأكد الوزير أنه من الممكن بهذه الطريقة مواجهة المضاربة في السوق واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة للشركات الخاصة وللعائلات.قال الخبير الاقتصادي د/ أحمد سمير "إن تحديد سعر الغاز يكون طبقاً لآليات السوق والطلب ولكنه يكون سعر واضح لكل الأسواق ، وفيما يتعلق بتوحيد أسعار الغاز الطبيعي فهو تصور جديد على المستوى العالمي، وأضاف سمير أنه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد الضغوط الكبيرة على الجانب الأوروبي واحتياجهم للغاز بشكل كبير جداً، تم وضع آليات لكيفية وضع أسعار للغاز خاصةً أن ارتفاع أسعاره واحتياج القارة الأوروبية للغاز ومصادر توفره لأوروبا أدى للسعي نحو هذه الخطوات، وأشار سمير الى أنه قبل حلول يناير القادم سوف يتم إيجاد حلول أو مقترحات أخرى بشأن الغاز الطبيعي واستيراده، فكلما اقتربنا من بداية العام الميلادي في ظل عدم حل الأزمة سوف يؤثر ذلك بشكل كبير على الدول الأوروبية".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, عالم سبوتنيك, وسائط متعددة, аудио