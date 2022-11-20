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https://sputnikarabic.ae/20221120/غوتيريش-قمة-المناخ-كوب-27-فشلت-في-تقديم-خطة-لخفض-الانبعاثات-بشكل-جذري-1070351831.html
غوتيريش: قمة المناخ "كوب 27" فشلت في تقديم خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري"‏
غوتيريش: قمة المناخ "كوب 27" فشلت في تقديم خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري"‏
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن قمة المناخ (كوب 27)، أخفقت في ‏الضغط من أجل خفض الكربون "الجذري" العاجل لمعالجة ظاهرة الاحتباس... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:00+0000
2022-11-20T07:00+0000
أنطونيو غوتيريش
قمة المناخ 2022
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وأضاف: "كوكبنا لا يزال في غرفة الطوارئ، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يعالجها مؤتمر الأطراف"، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.وبعد أيام من المفاوضات المكثفة التي امتدت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم (كوب 27)، إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي.وتعليقا على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة له من مكان انعقاد المؤتمر في مصر: "لقد اتخذ مؤتمر الأطراف خطوة مهمة نحو العدالة، إنني أرحب بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، يجب سماع أزمة المناخ".وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن يوم الجمعة الماضي تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى أمس السبت، لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.وقال الوزير شكري، الذي يرأس القمة، في مؤتمر صحفي، إن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة، لكن هناك هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية المصرية.وكان مؤتمر المناخ (كوب 27) انطلقت فعالياته في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان من المفترض أن يختتم أعماله في 18 من الشهر نفسه.
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أنطونيو غوتيريش, قمة المناخ 2022
أنطونيو غوتيريش, قمة المناخ 2022

غوتيريش: قمة المناخ "كوب 27" فشلت في تقديم خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري"‏

07:00 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن قمة المناخ (كوب 27)، أخفقت في ‏الضغط من أجل خفض الكربون "الجذري" العاجل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.‏
وأضاف: "كوكبنا لا يزال في غرفة الطوارئ، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يعالجها مؤتمر الأطراف"، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.
وبعد أيام من المفاوضات المكثفة التي امتدت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم (كوب 27)، إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي.
وتعليقا على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة له من مكان انعقاد المؤتمر في مصر: "لقد اتخذ مؤتمر الأطراف خطوة مهمة نحو العدالة، إنني أرحب بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، يجب سماع أزمة المناخ".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن يوم الجمعة الماضي تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى أمس السبت، لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
وقال الوزير شكري، الذي يرأس القمة، في مؤتمر صحفي، إن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة، لكن هناك هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية المصرية.
وكان مؤتمر المناخ (كوب 27) انطلقت فعالياته في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان من المفترض أن يختتم أعماله في 18 من الشهر نفسه.
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