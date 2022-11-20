https://sputnikarabic.ae/20221120/قوات-الدفاع-الجوي-المصرية-تنفذ-التدريب-المشترك-درع-السماء-1070358480.html
قوات الدفاع الجوي المصرية تنفذ التدريب المشترك "درع السماء"
قوات الدفاع الجوي المصرية تنفذ التدريب المشترك "درع السماء"
نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T14:37+0000
2022-11-20T14:37+0000
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وقالت صحيفة "روز اليوسف" المصرية إن وفدان من السعودية وباكستان حضرا فعاليات التدريب الذي أقيم بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوي في مصر.ألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي المصرية كلمة في مستهل فاعليات التدريب، أكد فيها أهمية التدريب الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات في ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوي.تضمن التدريب التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وكذلك تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي، وهو ما عكس مستوى التدريب العالي الذي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي المصري بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش المصري، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي استمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.وحسب بيان الجيش المصري شارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، وكذلك الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
قوات الدفاع الجوي المصرية تنفذ التدريب المشترك "درع السماء"
14:37 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 20.11.2022) تابعنا عبر
نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب.
وقالت صحيفة
"روز اليوسف" المصرية إن وفدان من السعودية وباكستان حضرا فعاليات التدريب الذي أقيم بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوي في مصر.
ألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي المصرية كلمة في مستهل فاعليات التدريب، أكد فيها أهمية التدريب الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات في ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوي.
تضمن التدريب التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وكذلك تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي، وهو ما عكس مستوى التدريب العالي الذي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي المصري بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش المصري
، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي استمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
وحسب بيان الجيش المصري شارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، وكذلك الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.