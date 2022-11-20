https://sputnikarabic.ae/20221120/كريم-بنزيما-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-غيابه-رسميا-عن-كأس-العالم-1070351970.html
كريم بنزيما يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه رسميا عن كأس العالم
كريم بنزيما يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه رسميا عن كأس العالم
وجه نجم منتخب فرنسا المنحدر من أصول جزائرية كريم بنزيما رسالة لجماهير بلاده، وذلك بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميا استبعاده من تشكيلة المنتخب... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:08+0000
2022-11-20T07:08+0000
2022-11-20T07:08+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
كريم بنزيما
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وكتب بنزيما عبر حساباته على مواقع التواصل، أنه عادة لا يستسلم أبداً، لكن هذه المرة كان لا بد من أن يبدي مصلحة الفريق أولاً.وقال: "في حياتي لم أستسلم أبدًا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما".وكانت صحيفة "لو بارزيان" قد كتبت أن بنزيما خارج كأس العالم 2022. مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.وأكدت إذاعة "إر إم سي" الفرنسية أن نجم ريال مدريد انتهى المونديال بالنسبة له قبل أن يبدأ.بينما أعلن المنتخب الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر، إن بنزيما لن يشارك في كأس العالم 2022 بعد إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.ويستهل منتخب فرنسا مباريات في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
https://sputnikarabic.ae/20221119/رسميا-كريم-بنزيما-خارج-مونديال-قطر-2022-1070348783.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, كريم بنزيما
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, كريم بنزيما
كريم بنزيما يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه رسميا عن كأس العالم
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وجه نجم منتخب فرنسا المنحدر من أصول جزائرية كريم بنزيما رسالة لجماهير بلاده، وذلك بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميا استبعاده من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم بقطر.
وكتب بنزيما
عبر حساباته على مواقع التواصل، أنه عادة لا يستسلم أبداً، لكن هذه المرة كان لا بد من أن يبدي مصلحة الفريق أولاً.
وقال: "في حياتي لم أستسلم أبدًا، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما".
وأضاف "لذلك الأسباب تُخبرني أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم رائع.. شكرا لكم على كل رسائل الدعم".
وكانت صحيفة
"لو بارزيان" قد كتبت أن بنزيما خارج كأس العالم 2022. مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.
وأكدت إذاعة
"إر إم سي" الفرنسية أن نجم ريال مدريد انتهى المونديال بالنسبة له قبل أن يبدأ.
بينما أعلن المنتخب الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر، إن بنزيما لن يشارك في كأس العالم 2022
بعد إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.
ويستهل منتخب فرنسا مباريات في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.