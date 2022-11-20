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https://sputnikarabic.ae/20221120/كل-الأعين-على-قطر-بطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-تنطلق-مساء-اليوم-1070352648.html
كل الأعين على قطر... بطولة كأس العالم لكرة القدم تنطلق مساء اليوم
كل الأعين على قطر... بطولة كأس العالم لكرة القدم تنطلق مساء اليوم
تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:33+0000
2022-11-20T07:33+0000
رياضة
منوعات
مجتمع
بطولة كأس العالم 2022
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القاهرة - سبوتنيك. ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.توزعت المنتخبات المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، حيث تشارك في المجموعة الأولى منتخبات قطر وهولندا والسنغال والإكوادرو.وتضم المجموعة الثانية (إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأميركية، وويلز)، والثالثة (الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك وبولندا)، والرابعة تضم (فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس).أما خامس المجموعات ففيها منتخبات (إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان)، والسادسة تضم (بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا)، والسابعة فيها (البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون)، والثامنة (البرتغال، غانا، أوروجواي وكوريا الجنوبية).ويصعد الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة بعد لعب 3 مباريات، لتبدأ مرحلة خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.البطولة ستكون على الأرجح الأخيرة لاثنين من أعظم لاعبي كرة القدم واللذان سيطرا على السواد الأعظم من الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا).بينما تشهد البطولة أيضًا غياب صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، الفرنسي كريم بنزيما، ووصيفه السنغالي ساديو ماني، حيث تعرض كل منهما لإصابة ستمنعه من المشاركة مع بلاده في البطولة.ومن أبرز الغائبين عن البطولة أيضًا لاعبا المنتخب الفرنسي وبطلي النسخة الماضية نغولو كانتي وبول بوغبا، بجانب البرتغالي دييغو جوتا والإنجليزي ريس جيمس.بينما تغيب أسماء أخرى لامعة نظرًا لفشل منتخبات بلادها في التأهل للبطولة، وأبرزهم المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينغ هالاند، بجانب منتخبات أبرزها المنتخب الإيطالي وكولومبيا.فاز المنتخب الفرنسي بالنسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018، ويسعى للحفاظ على لقبه في ظل السجل السيئ لحاملي اللقب في النسخ الأخيرة من البطولة حيث خرج الفريق الفائز بكأس العالم من دور المجموعات في البطولة التالية خلال المرات الثلاث الأخيرة.وتعتبر البرازيل أكثر الدول حصولا على لقب البطولة بخمس مرات، وتليها كل من إيطاليا وألمانيا بأربع ألقاب، ثم الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا بلقبين، وبطولة واحدة لكل من انجلترا وإسبانيا.وتقام البطولة المقبلة في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية عام 2026.
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رياضة, منوعات, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, منوعات, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022

كل الأعين على قطر... بطولة كأس العالم لكرة القدم تنطلق مساء اليوم

07:33 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevفتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
فتاة تقف أمام تميمة قطر 2022 لعيب في لوسيل في 11 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.
القاهرة - سبوتنيك. ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل 4 سنوات، حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور.
عمال يقومون بتنظيف مقاعد ملعب البيت في الخور في 12 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
بوسائل مختلفة... تقليل الانبعاثات الكربونية إلى النصف خلال كأس العالم قطر 2022
أمس, 21:31 GMT
توزعت المنتخبات المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، حيث تشارك في المجموعة الأولى منتخبات قطر وهولندا والسنغال والإكوادرو.

وتضم المجموعة الثانية (إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأميركية، وويلز)، والثالثة (الأرجنتين، المملكة العربية السعودية، المكسيك وبولندا)، والرابعة تضم (فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس).

أما خامس المجموعات ففيها منتخبات (إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان)، والسادسة تضم (بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا)، والسابعة فيها (البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون)، والثامنة (البرتغال، غانا، أوروجواي وكوريا الجنوبية).

ويصعد الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة بعد لعب 3 مباريات، لتبدأ مرحلة خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

البطولة ستكون على الأرجح الأخيرة لاثنين من أعظم لاعبي كرة القدم واللذان سيطرا على السواد الأعظم من الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا).

بينما تشهد البطولة أيضًا غياب صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، الفرنسي كريم بنزيما، ووصيفه السنغالي ساديو ماني، حيث تعرض كل منهما لإصابة ستمنعه من المشاركة مع بلاده في البطولة.
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أمس, 16:51 GMT
ومن أبرز الغائبين عن البطولة أيضًا لاعبا المنتخب الفرنسي وبطلي النسخة الماضية نغولو كانتي وبول بوغبا، بجانب البرتغالي دييغو جوتا والإنجليزي ريس جيمس.

بينما تغيب أسماء أخرى لامعة نظرًا لفشل منتخبات بلادها في التأهل للبطولة، وأبرزهم المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينغ هالاند، بجانب منتخبات أبرزها المنتخب الإيطالي وكولومبيا.

فاز المنتخب الفرنسي بالنسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018، ويسعى للحفاظ على لقبه في ظل السجل السيئ لحاملي اللقب في النسخ الأخيرة من البطولة حيث خرج الفريق الفائز بكأس العالم من دور المجموعات في البطولة التالية خلال المرات الثلاث الأخيرة.

وتعتبر البرازيل أكثر الدول حصولا على لقب البطولة بخمس مرات، وتليها كل من إيطاليا وألمانيا بأربع ألقاب، ثم الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا بلقبين، وبطولة واحدة لكل من انجلترا وإسبانيا.

وتقام البطولة المقبلة في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية عام 2026.
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