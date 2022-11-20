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https://sputnikarabic.ae/20221120/لابيد-يعقد-آخر-اجتماع-لحكومته-ويتعهد-بالعودة-سريعا-إلى-السلطة-1070361915.html
لابيد يعقد آخر اجتماع لحكومته ويتعهد بالعودة سريعا إلى السلطة
لابيد يعقد آخر اجتماع لحكومته ويتعهد بالعودة سريعا إلى السلطة
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأحد، الاجتماع الأخير لحكومته، متعهدا بالعودة سريعا إلى السلطة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:24+0000
2022-11-20T16:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في مستهل الاجتماع: "سنعود إلى هذه القاعة، أسرع مما تعتقدون"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف "لقد كانت حكومة عرفت الكثير من العواصف السياسية، ولكن الأهم من ذلك كله - أنها حكومة عملت بجد من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".وتابع لابيد "مقارنة بالوقت القصير الذي كانت فيه الحكومة في المنصب - سنة ونصف في المجموع - فإن قائمة الإنجازات غير عادية".وتولت الحكومة المنتهية ولايتها مهامها في 13 يونيو/ حزيران 2021، برئاسة نفتالي بينيت، قبل أن يحل الكنيست نفسه في 30 يونيو 2022، ويتولى لابيد رئاسة الحكومة لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية.وأسفرت الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، عن فوز معسكر زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين، بأغلبية لتشكيل الحكومة.والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20221120/لابيد-بعد-مطالبة-أحزاب-متشددة-بالفصل-بين-الجنسين-إسرائيل-ليست-إيران-1070358089.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد يعقد آخر اجتماع لحكومته ويتعهد بالعودة سريعا إلى السلطة

16:24 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEEرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أثناء توجهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / GUILLAUME LAVALLEE
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الأحد، الاجتماع الأخير لحكومته، متعهدا بالعودة سريعا إلى السلطة.
وقال لابيد في مستهل الاجتماع: "سنعود إلى هذه القاعة، أسرع مما تعتقدون"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف "لقد كانت حكومة عرفت الكثير من العواصف السياسية، ولكن الأهم من ذلك كله - أنها حكومة عملت بجد من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".
وتابع لابيد "مقارنة بالوقت القصير الذي كانت فيه الحكومة في المنصب - سنة ونصف في المجموع - فإن قائمة الإنجازات غير عادية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
لابيد بعد مطالبة أحزاب متشددة بالفصل بين الجنسين: إسرائيل ليست إيران
14:26 GMT
وتولت الحكومة المنتهية ولايتها مهامها في 13 يونيو/ حزيران 2021، برئاسة نفتالي بينيت، قبل أن يحل الكنيست نفسه في 30 يونيو 2022، ويتولى لابيد رئاسة الحكومة لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأسفرت الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري، عن فوز معسكر زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين، بأغلبية لتشكيل الحكومة.
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوما يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافية.
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