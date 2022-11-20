https://sputnikarabic.ae/20221120/مركز-المصالحة-مسلحو-النصرة-قاموا-بتجهيز-مستودعات-بالأسلحة-في-مخيمات-اللاجئين-بإدلب-1070367184.html
مركز المصالحة: مسلحو "النصرة" قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب
مركز المصالحة: مسلحو "النصرة" قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب
أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن مقاتلي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T19:31+0000
2022-11-20T19:31+0000
2022-11-20T19:31+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة
مخيمات
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إحاطة اليوم الأحد: "يتلقى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمي حريم وسلكين بمحافظة إدلب. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام مسلحو جماعة جبهة النصرة الإرهابية بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة في منشآت إنسانية في هذه المعسكرات".وأضاف أن الإرهابيين منعوا ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى مخيمات اللاجئين.وتابع أن "أفعال المسلحين تشكل تهديدا مباشرا لأرواح اللاجئين وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية".وبشأن القصف التركي شمالي سوريا، أكد إيغوروف، أنه نتيجة القصف التركي لمدينة عفرين وعين العرب في محافظة حلب شمالي سوريا، سقط قتلى في صفوف المدنيين والعسكريين المحليين.وقال "شنت طائرات إف 16 تابعة للقوات المسلحة التركية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضربات جوية في منطقة عفرين وكوباني بمحافظة حلب"، مضيفا أنه "أصيب عدد من أفراد القوات المسلحة السورية".
https://sputnikarabic.ae/20221120/الدفاع-السورية-تعلن-سقوط-قتلى-إثر-الغارات-الجوية-التركية-شمالي-البلاد-1070355291.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة, مخيمات
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة, مخيمات
مركز المصالحة: مسلحو "النصرة" قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في مخيمات اللاجئين بإدلب
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أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن مقاتلي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إحاطة اليوم الأحد: "يتلقى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمي حريم وسلكين بمحافظة إدلب. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام مسلحو جماعة جبهة النصرة الإرهابية بتجهيز مستودعات بالأسلحة والذخيرة في منشآت إنسانية في هذه المعسكرات".
وأضاف أن الإرهابيين منعوا ممثلي المنظمات الدولية من الوصول إلى مخيمات اللاجئين.
وتابع أن "أفعال المسلحين تشكل تهديدا مباشرا لأرواح اللاجئين وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية".
وبشأن القصف التركي شمالي سوريا، أكد إيغوروف، أنه نتيجة القصف التركي لمدينة عفرين وعين العرب في محافظة حلب شمالي سوريا، سقط قتلى في صفوف المدنيين والعسكريين المحليين.
وقال "شنت طائرات إف 16 تابعة للقوات المسلحة التركية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضربات جوية في منطقة عفرين وكوباني بمحافظة حلب"، مضيفا أنه "أصيب عدد من أفراد القوات المسلحة السورية".