عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-ينفي-نية-بلاده-خوض-حرب-ضد-أذربيجان-1070353989.html
مستشار المرشد الأعلى الإيراني ينفي نية بلاده خوض حرب ضد أذربيجان
مستشار المرشد الأعلى الإيراني ينفي نية بلاده خوض حرب ضد أذربيجان
نفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولاياتي، نية بلاده خوض حرب ضد أذربيجان أو السيطرة على جزء من أراضيه. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T09:22+0000
2022-11-20T09:22+0000
إيران
أخبار إيران
أذربيجان
أرمينيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg
جاء ذلك في مقال لولاياتي تم نشره اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وقال ولاياتي في مقاله، إن إيران ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة مجاورة، سواء في القوقاز أو في أي مكان آخر، وخاصة جيرانها، ولا سيما المشتركين معها في العرق واللغة والدين والمذهب والتقاليد والتاريخ.وأضاف "لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة، بل على العكس، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة".وأكد أن موقف إيران ثابت، وهو احترام حدود الدول ومعارضة أي تغيير غير شرعي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولا يهم إذا كنا نحن أو دولة أخرى".وتابع "لا ينبغي أن تكون هذه المنطقة (جنوب القوقاز) مركز الخلافات والمشاكل، ولا ينبغي أن يكون هناك عمل يؤدي إلى خلافات بين دول الجوار، لأن الأمن سيسلب من الجميع".وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ألا يهتموا عبثاً بهذا الأمر لأن الأمن في هذه المنطقة لا يعنيهم. كما شدد مستشار المرشد الأعلى الإيراني على أن بلاده دائما تخطو بخطوات نحو الصداقة وإزالة الغموض مع جيرانها، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.وكانت القوات البرية للحرس الثوري قد أطلقت مناورات، في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، تحت شعار "إيران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غربي البلاد.واتهم الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف إيران بإجراء مناورات عسكرية قرب حدود بلاده لدعم أرمينيا.وردت إيران بأن المناورة الأخيرة التي جرت على حدود أرمينيا وأذربيجان هو إجراء روتيني ومخطط له مسبقاً، وتم إبلاغ الدول الجوار المعنية عبر القنوات الرسمية قبل إجرائها"، وأكدت على أن مسار حل مشاكل القوقاز لا يمر عبر اللجوء إلى قوى من خارج المنطقة، بل يمر عبر عواصم دول المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221109/إيران-ترد-على-تصريحات-رئيس-أذربيجان-وتقول-إن-سياستها-تقوم-على-حسن-الجوار-مع-الجميع-1069968274.html
إيران
أخبار إيران
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102203/82/1022038272_356:0:3200:2133_1920x0_80_0_0_836023b4ed96de9cab904b1b19a078e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

مستشار المرشد الأعلى الإيراني ينفي نية بلاده خوض حرب ضد أذربيجان

09:22 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, Fileعلي أكبر ولايتي
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File
تابعنا عبرTelegram
نفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولاياتي، نية بلاده خوض حرب ضد أذربيجان أو السيطرة على جزء من أراضيه.
جاء ذلك في مقال لولاياتي تم نشره اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال ولاياتي في مقاله، إن إيران ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة مجاورة، سواء في القوقاز أو في أي مكان آخر، وخاصة جيرانها، ولا سيما المشتركين معها في العرق واللغة والدين والمذهب والتقاليد والتاريخ.
وأضاف "لم يكن لدى إيران أبداً أطماع تجاه الدول المجاورة، بل على العكس، فكرت دائماً في وجود علاقة جيدة وتقديم المساعدة".
وأكد أن موقف إيران ثابت، وهو احترام حدود الدول ومعارضة أي تغيير غير شرعي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولا يهم إذا كنا نحن أو دولة أخرى".
وتابع "لا ينبغي أن تكون هذه المنطقة (جنوب القوقاز) مركز الخلافات والمشاكل، ولا ينبغي أن يكون هناك عمل يؤدي إلى خلافات بين دول الجوار، لأن الأمن سيسلب من الجميع".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
إيران ترد على تصريحات رئيس أذربيجان وتقول إن سياستها تقوم على حسن الجوار مع الجميع
9 نوفمبر, 06:31 GMT
وأوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ألا يهتموا عبثاً بهذا الأمر لأن الأمن في هذه المنطقة لا يعنيهم.
كما شدد مستشار المرشد الأعلى الإيراني على أن بلاده دائما تخطو بخطوات نحو الصداقة وإزالة الغموض مع جيرانها، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.
وكانت القوات البرية للحرس الثوري قد أطلقت مناورات، في أكتوير/ تشرين الأول الماضي، تحت شعار "إيران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غربي البلاد.
واتهم الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف إيران بإجراء مناورات عسكرية قرب حدود بلاده لدعم أرمينيا.
وردت إيران بأن المناورة الأخيرة التي جرت على حدود أرمينيا وأذربيجان هو إجراء روتيني ومخطط له مسبقاً، وتم إبلاغ الدول الجوار المعنية عبر القنوات الرسمية قبل إجرائها"، وأكدت على أن مسار حل مشاكل القوقاز لا يمر عبر اللجوء إلى قوى من خارج المنطقة، بل يمر عبر عواصم دول المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала