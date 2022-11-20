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https://sputnikarabic.ae/20221120/مصرع-3-أشخاص-في-حريق-اندلع-بمبنى-في-العاصمة-الروسية-1070368839.html
مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية
مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية
لقي 3 أشختص مصرعهم، جراء حريق اندلع في مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T20:20+0000
2022-11-20T20:20+0000
روسيا
قتلى وجرحى
الطوارئ
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وقالت خدمة الطوارئ الروسية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "تأكد مقتل 3 أشخاص في حريق بمستودع قرب ميدان كومسومولسكايا، وسط العاصمة موسكو".وأوضحت أنه "شارك 80 شخصا و20 قطعة من معدات الإطفاء في إخماد النيران، مع وجود مروحية في وضع الاستعداد".وتبلغ مساحة موقع الحريق قرابة الـ 2.5 ألف متر مربع، وتشارك في عمليات إخماد النيران، سيارات الإطفاء معززة بـ 3 طائرات مروحية من طراز "Ka-32"، وقاطرة إطفاء، وآليات رفع، بالإضافة للطواقم الطبية، ومختبر متنقل متخصص بقياس مقدار المواد السامة في الهواء.ويضم المبنى معرضا للأثاث والإنارة، ومتجرا للزهور.
https://sputnikarabic.ae/20221119/انهيار-مبنى-مكون-من-5-طوابق-إثر-انفجار-غاز-في-سخالين-جنوب-شرق-روسيا-فيديو-1070319576.html
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روسيا, قتلى وجرحى, الطوارئ
روسيا, قتلى وجرحى, الطوارئ

مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية

20:20 GMT 20.11.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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لقي 3 أشختص مصرعهم، جراء حريق اندلع في مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو.
وقالت خدمة الطوارئ الروسية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "تأكد مقتل 3 أشخاص في حريق بمستودع قرب ميدان كومسومولسكايا، وسط العاصمة موسكو".

وأوضحت أنه "شارك 80 شخصا و20 قطعة من معدات الإطفاء في إخماد النيران، مع وجود مروحية في وضع الاستعداد".
صورة أرشيفية.. إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
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وتبلغ مساحة موقع الحريق قرابة الـ 2.5 ألف متر مربع، وتشارك في عمليات إخماد النيران، سيارات الإطفاء معززة بـ 3 طائرات مروحية من طراز "Ka-32"، وقاطرة إطفاء، وآليات رفع، بالإضافة للطواقم الطبية، ومختبر متنقل متخصص بقياس مقدار المواد السامة في الهواء.
ويضم المبنى معرضا للأثاث والإنارة، ومتجرا للزهور.
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