https://sputnikarabic.ae/20221120/مصرع-3-أشخاص-في-حريق-اندلع-بمبنى-في-العاصمة-الروسية-1070368839.html

مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية

مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية

لقي 3 أشختص مصرعهم، جراء حريق اندلع في مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو. 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T20:20+0000

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روسيا

قتلى وجرحى

الطوارئ

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وقالت خدمة الطوارئ الروسية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "تأكد مقتل 3 أشخاص في حريق بمستودع قرب ميدان كومسومولسكايا، وسط العاصمة موسكو".وأوضحت أنه "شارك 80 شخصا و20 قطعة من معدات الإطفاء في إخماد النيران، مع وجود مروحية في وضع الاستعداد".وتبلغ مساحة موقع الحريق قرابة الـ 2.5 ألف متر مربع، وتشارك في عمليات إخماد النيران، سيارات الإطفاء معززة بـ 3 طائرات مروحية من طراز "Ka-32"، وقاطرة إطفاء، وآليات رفع، بالإضافة للطواقم الطبية، ومختبر متنقل متخصص بقياس مقدار المواد السامة في الهواء.ويضم المبنى معرضا للأثاث والإنارة، ومتجرا للزهور.

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روسيا, قتلى وجرحى, الطوارئ