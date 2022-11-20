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مصرع 4 أشخاص وإصابة مثلهم في حادثي سير بكشمير باكستان
مصرع 4 أشخاص وإصابة مثلهم في حادثي سير بكشمير باكستان
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون في حادثي سير منفصلين وقعا في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، حسبما قال رجال الإنقاذ لوسائل... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T04:57+0000
2022-11-20T05:04+0000
أخبار باكستان
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وذكرت خدمة الإنقاذ، أن ثلاث فتيات مراهقات لقين مصرعهن وأصيب شخص آخر يوم السبت في منطقة سودهنوتي إثر سقوط شاحنة مدرسية في وهدة.وأفادت التقارير بأن الفتيات توفين في مكان الحادث فيما أصيب السائق بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى محلي، مضيفة أن اثنتين من المتوفيات شقيقتان.وبشكل منفصل، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير وقع بالقرب من منطقة وادي نيلوم، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ يوم السبت.وأشارت خدمة الإنقاذ إلى أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي.وأضافت أن السيارة المنكوبة كانت متجهة من منطقة باتيكا في منطقة مظفر أباد إلى وادي نيلو.كثيرا ما تقع حوادث السير في باكستان، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء صيانة المركبات، والطرق المتهالكة، فضلا عن إهمال اتباع إجراءات السلامة على الطرق، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-3-جنود-هنود-في-كشمير-1070322620.html
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أخبار باكستان
أخبار باكستان

مصرع 4 أشخاص وإصابة مثلهم في حادثي سير بكشمير باكستان

04:57 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 05:04 GMT 20.11.2022)
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون في حادثي سير منفصلين وقعا في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، حسبما قال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية يوم السبت.
وذكرت خدمة الإنقاذ، أن ثلاث فتيات مراهقات لقين مصرعهن وأصيب شخص آخر يوم السبت في منطقة سودهنوتي إثر سقوط شاحنة مدرسية في وهدة.
وأفادت التقارير بأن الفتيات توفين في مكان الحادث فيما أصيب السائق بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى محلي، مضيفة أن اثنتين من المتوفيات شقيقتان.
وبشكل منفصل، لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير وقع بالقرب من منطقة وادي نيلوم، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ يوم السبت.
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مقتل 3 جنود هنود في كشمير
أمس, 08:33 GMT
وأشارت خدمة الإنقاذ إلى أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي.
وأضافت أن السيارة المنكوبة كانت متجهة من منطقة باتيكا في منطقة مظفر أباد إلى وادي نيلو.
كثيرا ما تقع حوادث السير في باكستان، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء صيانة المركبات، والطرق المتهالكة، فضلا عن إهمال اتباع إجراءات السلامة على الطرق، وفقا لوكالة "شينخوا".
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