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زلزال عنيف يهز جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة
زلزال عنيف يهز جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة
ضرب زلزال عنيف، ليل الأحد/الاثنين، بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T23:43+0000
2022-11-20T23:56+0000
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وقع الزلزال على عمق 80 كيلومترا، عند خط طول (35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا)، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.الهزات الارتدادية العنيفة للزلزال شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة.وأفادت وسائل إعلام مصرية، بوقوع هزة أرضية عنيفة شعر بها سكان العاصمة القاهرة وعدة محافظات.وبحسب موقع صحيفة "الشروق"، "شعر سكان عدد كبير من ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بهزة أرضية عنيفة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).
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أخبار مصر الآن, مصر
أخبار مصر الآن, مصر

زلزال عنيف يهز جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة

23:43 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 23:56 GMT 20.11.2022)
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo
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ضرب زلزال عنيف، ليل الأحد/الاثنين، بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية.
وقع الزلزال على عمق 80 كيلومترا، عند خط طول (35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا)، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
الهزات الارتدادية العنيفة للزلزال شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بوقوع هزة أرضية عنيفة شعر بها سكان العاصمة القاهرة وعدة محافظات.
وبحسب موقع صحيفة "الشروق"، "شعر سكان عدد كبير من ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بهزة أرضية عنيفة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش).
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