https://sputnikarabic.ae/20221120/مقتل-شرطي-تركي-وإصابة-2-آخرين-في-قصف-صاروخي-على-معبر-حدودي-مع-سوريا-1070359440.html
مقتل شرطي تركي وإصابة 2 آخرين في قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
مقتل شرطي تركي وإصابة 2 آخرين في قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
لقي شرطي تركي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر هجوم صاروخي استهدف معبر أونغوبينار، في مدينة كيليس التركية على الحدود مع سوريا. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:02+0000
2022-11-20T15:02+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر التلفزيون التركي "تي آر تي"، اليوم الأحد، أن "شرطيا تركيا قتل وأصيب شرطيان اثنان من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي على معبر أونغوبينار، في مدينة كيليس الحدودية مع سوريا".يذكر أن وزارة الدفاع السورية كانت قد أعلنت، اليوم الأحد، سقوط قتلى إثر الغارات الجوية التركية شمالي البلاد فجر اليوم.وفي السياق، أوضح مصدر أهلي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن "3 من جنود الجيش السوري قتلوا وأصيب آخرون بجراح جراء قصف الطيران الحربي التركي على عدد من القرى بريف الحسكة".وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن الليلة الماضية أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في شمالي سوريا والعراق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
مقتل شرطي تركي وإصابة 2 آخرين في قصف صاروخي على معبر حدودي مع سوريا
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لقي شرطي تركي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر هجوم صاروخي استهدف معبر أونغوبينار، في مدينة كيليس التركية على الحدود مع سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر التلفزيون التركي "تي آر تي"، اليوم الأحد، أن "شرطيا تركيا قتل وأصيب شرطيان اثنان من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي على معبر أونغوبينار، في مدينة كيليس الحدودية مع سوريا".
يذكر أن وزارة الدفاع السورية
كانت قد أعلنت، اليوم الأحد، سقوط قتلى إثر الغارات الجوية التركية شمالي البلاد فجر اليوم.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم".
وفي السياق، أوضح مصدر أهلي سوري لوكالة "سبوتنيك"، أن "3 من جنود الجيش السوري قتلوا وأصيب آخرون بجراح جراء قصف الطيران الحربي التركي على عدد من القرى بريف الحسكة".
وكان الجيش التركي قد أعلن أنه شن الليلة الماضية أكثر من 20 غارة جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في شمالي سوريا والعراق.