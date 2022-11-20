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مقتل 5 في إطلاق نار بملهى ليلي أمريكي للمثليين
مقتل 5 في إطلاق نار بملهى ليلي أمريكي للمثليين
قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إن مسلحا يبلغ من العمر 22 عاما فتح النار في ملهى ليلي للمثليين في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، ما... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T18:29+0000
2022-11-20T18:29+0000
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وتمكنت عناصر الشرطة الأمريكية من السيطرة على المسلح واعتقاله في موقع الحادث خلال دقائق، وقال قائد الشرطة أدريان فاسكيز إنه تم العثور على سلاحين ناريين، أحدهما "بندقية طويلة'' في ملهى "كلوب كيو" بعد إطلاق النار الذي وقع ليلة السبت.وتوصلت الشرطة إلى أن المسلح يدعى أندرسون لي الدريتش وكان محتجزا ويتلقى العلاج من إصابات، وكانت الشرطة قد اعتقلت رجلا يحمل نفس الاسم والعمر عام 2021 بعد أن أفادت والدته بأنه هددها بـ "قنبلة محلية الصنع وأسلحة وذخائر متعددة''.ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان المسلح المعتقل حاليا هو نفس الشخص نفسه أم لا، قائلة إنها تحقق فيما إذا كان المشتبه به قد اعتقل من قبل.يذكر أنه تم استدعاء الشرطة إلى ملهى "كلوب كيو" الساعة 11:57 مساء السبت في ظل أنباء عن إطلاق نار، ووصلت الشرطة عند منتصف الليل.وكشف مسؤولون إنه من بين الـ 18 مصابا، حالة حرجة، حيث عولج اثنان على الأقل وخرجا من المستشفى، مضيفين أن بعض مرتادي الملهى أصيبوا أثناء محاولتهم الفرار.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 5 في إطلاق نار بملهى ليلي أمريكي للمثليين

18:29 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إن مسلحا يبلغ من العمر 22 عاما فتح النار في ملهى ليلي للمثليين في مدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وتمكنت عناصر الشرطة الأمريكية من السيطرة على المسلح واعتقاله في موقع الحادث خلال دقائق، وقال قائد الشرطة أدريان فاسكيز إنه تم العثور على سلاحين ناريين، أحدهما "بندقية طويلة'' في ملهى "كلوب كيو" بعد إطلاق النار الذي وقع ليلة السبت.
من جانبه، قال مايكل ألين، المدعي العام في مقاطعة إل باسو، إن المحققين ما زالوا يحددون الدافع وراء الجريمة، حيث يجري التحقيق في الهجوم لمعرفة ما إذا كان ينبغي التعامل معه كجريمة كراهية.
وتوصلت الشرطة إلى أن المسلح يدعى أندرسون لي الدريتش وكان محتجزا ويتلقى العلاج من إصابات، وكانت الشرطة قد اعتقلت رجلا يحمل نفس الاسم والعمر عام 2021 بعد أن أفادت والدته بأنه هددها بـ "قنبلة محلية الصنع وأسلحة وذخائر متعددة''.
ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان المسلح المعتقل حاليا هو نفس الشخص نفسه أم لا، قائلة إنها تحقق فيما إذا كان المشتبه به قد اعتقل من قبل.
يذكر أنه تم استدعاء الشرطة إلى ملهى "كلوب كيو" الساعة 11:57 مساء السبت في ظل أنباء عن إطلاق نار، ووصلت الشرطة عند منتصف الليل.
وكشف مسؤولون إنه من بين الـ 18 مصابا، حالة حرجة، حيث عولج اثنان على الأقل وخرجا من المستشفى، مضيفين أن بعض مرتادي الملهى أصيبوا أثناء محاولتهم الفرار.
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