https://sputnikarabic.ae/20221120/مقتل-5-وإصابة-18-في-حادث-إطلاق-نار-في-حانة-بولاية-كولورادو-الأمريكية-1070356009.html

مقتل 5 وإصابة 18 في حادث إطلاق نار في حانة بولاية كولورادو الأمريكية

مقتل 5 وإصابة 18 في حادث إطلاق نار في حانة بولاية كولورادو الأمريكية

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث إطلاق نار في حانة بولاية ‏كولورادو الأمريكية، اليوم الأحد.‏ 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T11:47+0000

2022-11-20T11:47+0000

2022-11-20T11:47+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واستجابت الشرطة الأمريكية لبلاغ بشأن إطلاق نار نشط في حانة بمدينة كولورادو سبرينغز، اليوم في الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، وفقا لمحطة الإذاعة المحلية الأمريكية "كي آر دي أو".وأضافت شرطة كولورادو سبرينغز أنه تم نقل المصابين من جراء الحادث إلى المستشفيات في أنحاء المدينة.وتابعت أنه تم نقل أيضا إلى المستشفى المشتبه به في إطلاق النار من أجل تلقي الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه قيد الاحتجاز.وتم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى شهر يونيو/ حزيران، وفقا لتقرير.وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.ولفت نفس التقرير إلى أنه كان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يونيو 2022، أي بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهو ما يشكّل أعنف إطلاق نار في المدرسة، منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.وبينما يتوسل الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد لإصلاح أزمة انتشار الأسلحة، أفاد استطلاع حديث أجرته "YouGov" وموقع "ياهو" الأمريكي أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يعتقدون أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "جعل قوانين الأسلحة أكثر صرامة".كما أشار مركز قانون جيفوردز الأمريكي أن الأسلحة النارية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمريكيين في أي عمر، كما أنها السبب الرئيسي لوفاة الأطفال تحت سن 18 عاما.‏

https://sputnikarabic.ae/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html

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