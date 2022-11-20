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https://sputnikarabic.ae/20221120/مقتل-55-جنديا-أوكرانيا-على-محور-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1070352818.html
مقتل 55 جنديا أوكرانيا على محور جمهورية لوغانسك الشعبية
مقتل 55 جنديا أوكرانيا على محور جمهورية لوغانسك الشعبية
أفادت الخدمة الصحفية لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 55 فردا ودبابة واحدة وثلاث ناقلات جند مدرعة ومربضي مدفعية و 17 مركبة... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:53+0000
2022-11-20T07:53+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الخدمة عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأحد: "خلال اليوم الماضي، وفي خضم العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والآليات العسكرية".وأعلن أندريه ماروتشكو، الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن كييف تركز قواتها الرئيسية في اتجاه لوغانسك، لأنها تعتبرها إحدى الأولويات.وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السرية، وكذلك طبيعة سلوك العدو، تشير إلى أن الجهود الرئيسية للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي موجهة نحو اتجاه لوغانسك".
https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-جهورية-لوغانسك-دونباس-سيصبح-القلب-الصناعي-لروسيا-1070281013.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, رصد عسكري
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, رصد عسكري

مقتل 55 جنديا أوكرانيا على محور جمهورية لوغانسك الشعبية

07:53 GMT 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت الخدمة الصحفية لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 55 فردا ودبابة واحدة وثلاث ناقلات جند مدرعة ومربضي مدفعية و 17 مركبة عسكرية خلال يوم واحد.
وذكرت الخدمة عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأحد: "خلال اليوم الماضي، وفي خضم العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والآليات العسكرية".
"تم القضاء على ما يصل إلى 55 عنصرا بشريا؛ وتم تدمير دبابة واحدة؛ وثلاث ناقلات جند مدرعة؛ ومربضي مدفعية؛ و17 مركبة عسكرية".
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وأعلن أندريه ماروتشكو، الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن كييف تركز قواتها الرئيسية في اتجاه لوغانسك، لأنها تعتبرها إحدى الأولويات.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "البيانات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم اعتراضها والمصادر السرية، وكذلك طبيعة سلوك العدو، تشير إلى أن الجهود الرئيسية للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي موجهة نحو اتجاه لوغانسك".
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