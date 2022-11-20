https://sputnikarabic.ae/20221120/منظمة-التعاون-الإسلامي-تدين-إغلاق-إسرائيل-للحرم-الإبراهيمي-1070370598.html
منظمة التعاون الإسلامي تدين إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي
منظمة التعاون الإسلامي تدين إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي
أدانت منظمة التعاون الإسلامي إغلاق القوات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي، أمام المصلين، ومنع رفع الآذان فيه. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T21:58+0000
2022-11-20T21:58+0000
2022-11-20T21:58+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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واعتبرت المنظمة أن ما تفعله إسرائيل تعتبر "تصعيدا لوتيرة الاعتداءات العنصرية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد الأماكن المقدَّسة داخل البلدة القديمة"، حسبما نقلت وكالة "واس".ودعت التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل "من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".وفي وقت سابق، اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس السبت، الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية.ونصب المستوطنون خيامهم في محيط وساحات الحرم الخارجية تحت حماية القوات الإسرائيلي وأدوا صلوات تلمودية فيه، كما أطلقوا مزاميرهم وأبواقهم داخل المسجد وفي باحاته وأروقته وساحاته الخارجية، ومنعت السلطات الإسرائيلية رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي لعشرات أوقات الصلاة خلال شهر واحد.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
منظمة التعاون الإسلامي تدين إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي إغلاق القوات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي، أمام المصلين، ومنع رفع الآذان فيه.
واعتبرت المنظمة أن ما تفعله إسرائيل تعتبر "تصعيدا لوتيرة الاعتداءات العنصرية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد الأماكن المقدَّسة داخل البلدة القديمة"، حسبما نقلت وكالة
"واس".
وحملت المنظمة السلطات الإسرائيلي عواقب استمرار "هذه الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة"، على حد وصفها.
ودعت التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل "من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق، اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس السبت، الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية.
ونصب المستوطنون خيامهم في محيط وساحات الحرم الخارجية تحت حماية القوات الإسرائيلي وأدوا صلوات تلمودية فيه، كما أطلقوا مزاميرهم وأبواقهم داخل المسجد وفي باحاته وأروقته وساحاته الخارجية، ومنعت السلطات الإسرائيلية رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي لعشرات أوقات الصلاة خلال شهر واحد.