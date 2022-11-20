https://sputnikarabic.ae/20221120/نحو-مليار-جائع-وأطنان-من-الأغذية-في-النفايات-1070360991.html
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
تحدّثنا في حلقة اليوم: هدر الأطعمة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول، الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022، الاحتفال... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:46+0000
2022-11-20T15:46+0000
2022-11-20T15:46+0000
راديو
صدى الحياة
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر.... وأكثر من 40 مليون طن لأغذية انتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية، فما هو هدر الطعام وماهي أسباب هذه الظاهرة، وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟حول هذا الموضوع، قال الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي، زيد الشبانات لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الشابانات إلى أنّ:التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم: هدر الأطعمة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول، الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022، الاحتفال بيوم الاستقلال التاسع والسبعين اللّبناني في موسكو، عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في طقوس الزواج الشعبية، قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".
أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر.... وأكثر من 40 مليون طن لأغذية انتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية، فما هو هدر الطعام وماهي أسباب هذه الظاهرة، وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي، زيد الشبانات لبرنامج "صدى الحياة":
"للأسف العالم يئنّ من المجاعة ما يمثل الثمن أو السبع من سكّان الكروة الأرضية، وهناك أناس غير مسؤولين ولديهم سلوكات غير مسؤولة ولا مبالاة في طرق استخدام الغذاء والاستهلاك النهائي في الفنادق والمنازل والقصور والأفراح بسبب هذه السلوكات الخاطئة".
"هذه الظاهرة ترجع في المقام الأوّل إلى الثقافة المجتمعية والسلوكيات الفردية في التعاطي مع الغذاء، وخاصة أولئك الذين لا يدركون خطورة هدر الطعام وتأثيراته على البيئة والمجتمع واقتصاد الدول التي تبذل الكثير من الجهود وتدفع الأموال لتأمين وجبة للأفراد".
التفاصيل في الملف الصوتي....