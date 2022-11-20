عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/نحو-مليار-جائع-وأطنان-من-الأغذية-في-النفايات-1070360991.html
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
تحدّثنا في حلقة اليوم: هدر الأطعمة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول، الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022، الاحتفال... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:46+0000
2022-11-20T15:46+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070360546_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_05476b7f8328b615e887f082783617be.png
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر.... وأكثر من 40 مليون طن لأغذية انتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية، فما هو هدر الطعام وماهي أسباب هذه الظاهرة، وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟حول هذا الموضوع، قال الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي، زيد الشبانات لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الشابانات إلى أنّ:التفاصيل في الملف الصوتي....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1070360546_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_369a49e1522333cee7b55e508216700f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, صدى الحياة, аудио
راديو, صدى الحياة, аудио

نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات

15:46 GMT 20.11.2022
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
تابعنا عبرTelegram
فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدّثنا في حلقة اليوم: هدر الأطعمة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول، الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022، الاحتفال بيوم الاستقلال التاسع والسبعين اللّبناني في موسكو، عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في طقوس الزواج الشعبية، قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر".
أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر.... وأكثر من 40 مليون طن لأغذية انتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية، فما هو هدر الطعام وماهي أسباب هذه الظاهرة، وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي، زيد الشبانات لبرنامج "صدى الحياة":
"للأسف العالم يئنّ من المجاعة ما يمثل الثمن أو السبع من سكّان الكروة الأرضية، وهناك أناس غير مسؤولين ولديهم سلوكات غير مسؤولة ولا مبالاة في طرق استخدام الغذاء والاستهلاك النهائي في الفنادق والمنازل والقصور والأفراح بسبب هذه السلوكات الخاطئة".
وأشار الشابانات إلى أنّ:

"هذه الظاهرة ترجع في المقام الأوّل إلى الثقافة المجتمعية والسلوكيات الفردية في التعاطي مع الغذاء، وخاصة أولئك الذين لا يدركون خطورة هدر الطعام وتأثيراته على البيئة والمجتمع واقتصاد الدول التي تبذل الكثير من الجهود وتدفع الأموال لتأمين وجبة للأفراد".

التفاصيل في الملف الصوتي....
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала