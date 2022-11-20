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https://sputnikarabic.ae/20221120/وزراء-خارجية-مجموعة-السبع-يعتبرون-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-تهديدا-للأمن-الدولي-1070363904.html
وزراء خارجية مجموعة السبع يعتبرون إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية "تهديدا" للأمن الدولي
وزراء خارجية مجموعة السبع يعتبرون إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية "تهديدا" للأمن الدولي
أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، عن إدانتهم لإطلاق كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا، معتبرين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ باليستية يمثل "تهديدا للأمن... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T17:49+0000
2022-11-20T17:49+0000
العالم
كوريا الشمالية
مجموعة السبع الكبار
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأحد: "ندين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ويمثل ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن".وأضاف البيان أن "إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ الباليستية خلال العام الجاري يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي، ونطالب باستجابة قوية وسريعة من المجتمع الدولي، واتخاذ مجلس الأمن إجراءات مهمة".و قال خفر السواحل الياباني، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت، يوم الجمعة، صاروخا باليستيا مشتبها به، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20221119/الولايات-المتحدة-واليابان-تجريان-تدريبات-عسكرية-بعد-تجارب-باليستية-في-كوريا-الشمالية-1070328687.html
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العالم, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار
العالم, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار

وزراء خارجية مجموعة السبع يعتبرون إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية "تهديدا" للأمن الدولي

17:49 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / Benoit TessierМировые лидеры на саммите G7 в Баварии
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / Benoit Tessier
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أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، عن إدانتهم لإطلاق كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا، معتبرين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ باليستية يمثل "تهديدا للأمن الدولي".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأحد: "ندين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ويمثل ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن "إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ الباليستية خلال العام الجاري يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي، ونطالب باستجابة قوية وسريعة من المجتمع الدولي، واتخاذ مجلس الأمن إجراءات مهمة".
و قال خفر السواحل الياباني، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت، يوم الجمعة، صاروخا باليستيا مشتبها به، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
الجيش الياباني - صواريخ تايب 12 اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
الولايات المتحدة واليابان تجريان تدريبات عسكرية بعد تجارب باليستية في كوريا الشمالية
أمس, 13:44 GMT
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
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