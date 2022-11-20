https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الاتصالات-الإيراني-يعلن-إطلاق-القمر-الصناعي-ناهيد-إلى-الفضاء-قريبا-1070369791.html
وزير الاتصالات الإيراني يعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريبا
وزير الاتصالات الإيراني يعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريبا
أعلن وزير الاتصالات، في إيران، عيسى زارع بور إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريبا، مؤكدا أن هناك محاولات جادة لإطلاقه العام الجاري. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T21:01+0000
2022-11-20T21:01+0000
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وأوضح الوزير في تصريحاته لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن "القمر الصناعي "خيام" نشط ويتم استقبال صوره ونتفاعل مع الأجهزة التي تحتاج إلى صوره".وأضاف: "افتتحنا مركز استقبال صور هذا القمر الصناعي في أكتوبر، وهو أول وأكبر وأكثر مركز تجهيزا لإدارة واستقبال صور الأقمار الصناعية في مؤسسة الفضاء".وأكد الوزير على التعاون الفضائي بين بلاده وروسيا، وقال: "تعاوننا متواصل مع روسيا في مجال الفضاء وقمنا بتحديد أعمال مشتركة؛ نحن نصنع أقمار خيام 2 و 3 و 4 بمساعدة بعضنا البعض ولدينا خطة طويلة الأمد مع هذا البلد لمدة 4 سنوات".وعند سؤال الوزير حول موعد إطلاق القمر الصناعي ناهيد، رد بأنه "سيطلق قريبا"، وتابع: "نحاول إطلاقه هذا العام".وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.
https://sputnikarabic.ae/20220810/كنعاني-إطلاق-القمر-الصناعي-خيام-إلى-الفضاء-ورقة-ذهبية-أخرى-في-تاريخ-إنجازات-إيران-العلمية-1066240065.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
وزير الاتصالات الإيراني يعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريبا
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أعلن وزير الاتصالات، في إيران، عيسى زارع بور إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريبا، مؤكدا أن هناك محاولات جادة لإطلاقه العام الجاري.
وأوضح الوزير في تصريحاته لوكالة تسنيم
الدولية للأنباء، بأن "القمر الصناعي "خيام" نشط ويتم استقبال صوره ونتفاعل مع الأجهزة التي تحتاج إلى صوره".
وأضاف: "افتتحنا مركز استقبال صور هذا القمر الصناعي في أكتوبر، وهو أول وأكبر وأكثر مركز تجهيزا لإدارة واستقبال صور الأقمار الصناعية في مؤسسة الفضاء".
وأكد الوزير على التعاون الفضائي بين بلاده وروسيا، وقال: "تعاوننا متواصل مع روسيا في مجال الفضاء وقمنا بتحديد أعمال مشتركة؛ نحن نصنع أقمار خيام 2 و 3 و 4 بمساعدة بعضنا البعض ولدينا خطة طويلة الأمد
مع هذا البلد لمدة 4 سنوات".
وعند سؤال الوزير حول موعد إطلاق القمر الصناعي ناهيد، رد بأنه "سيطلق قريبا"، وتابع: "نحاول إطلاقه هذا العام".
وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.