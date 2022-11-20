عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الدفاع-التركي-العملية-الجوية-شمالي-العراق-وسوريا-تمت-بنجاح-وتم-تدمير-أوكار-الإرهابيين-1070351395.html
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T06:35+0000
2022-11-20T06:35+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/50/1043665071_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_05add7898a03c37d48dac17c91dc424e.jpg
وقال أكار أكار في رسالة فيديو بثتها قناة تي آر تي إن "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.وقال: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.وقال أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/50/1043665071_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_a81eb791521102320cbc3487f8ebc8df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين

06:35 GMT 20.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين.
وقال أكار أكار في رسالة فيديو بثتها قناة تي آر تي إن "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.
وقال: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".
وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.
وقال أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:43 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала