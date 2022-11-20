https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الدفاع-التركي-العملية-الجوية-شمالي-العراق-وسوريا-تمت-بنجاح-وتم-تدمير-أوكار-الإرهابيين-1070351395.html
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T06:35+0000
2022-11-20T06:35+0000
2022-11-20T06:35+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال أكار أكار في رسالة فيديو بثتها قناة تي آر تي إن "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.وقال: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.وقال أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي: العملية الجوية شمالي العراق وسوريا تمت بنجاح وتم تدمير أوكار الإرهابيين
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه خلال العملية الجوية التي نفذها الجيش التركي ليل الأحد في شمال العراق وسوريا، دمرت مقار وملاجئ ومخازن وقواعد الإرهابيين.
وقال أكار أكار في رسالة فيديو بثتها قناة تي آر تي إن "تم استكمال عملية مخلب السيف شمالي العراق وسوريا بنجاح"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي شنتها أنقرة الليلة الماضية.
وقال: "تم تدمير ملاجئ وكهوف وأنفاق ومخازن الإرهابيين بنجاح. ونفذت ضربات دقيقة على ما يسمى مقر منظمة إرهابية"، وتابع: "سنستمر في محاسبة الذين يستهدفون أمن بلادنا وشعبنا".
وكان قد قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن عمليات بلاده في سوريا والعراق ستستمر، وذلك بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.
وقال أوغلو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "ستستمر ضربات قواتنا وعملياتنا الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات ضد قيادات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شرق سوريا وشمال العراق".