https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-مساءلة-مواطنيه-له-حول-دعم-بلادهم-لأوكرانيا-1070360188.html

وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن مساءلة مواطنيه له حول دعم بلادهم لأوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن مساءلة مواطنيه له حول دعم بلادهم لأوكرانيا

اعترف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، بأنه اضطر لأن يشرح للمواطنين سبب استمرار فرنسا في إمداد أوكرانيا بالأسلحة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T15:32+0000

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وأضاف ليكورنو في تصريح له أن "السؤال عن ذلك (الحاجة إلى التضامن مع أوكرانيا) هو السؤال الرئيسي، في باريس يسألونني غالبًا ما إذا كنا نساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية، بينما في قسم "إر" الذي أعمل فيه، يسأل الناس الذين ليس لديهم أي فكرة عن سبب مساعدتنا لأوكرانيا، أقول الشيء نفسه لليمين واليسار، إذا أردنا الدفاع عن قيمنا، يجب أن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن حدودها وسيادتها".وأشار ليكورنو إلى أن "فرنسا ستدرب 2000 جندي من أوكرانيا في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب 15 ألف جندي أوكراني".وقال ليكورنو أيضا إن "فرنسا أرسلت منظومتي دفاع جوي من طراز كروتالي إلى أوكرانيا".وقامت فرنسا بالفعل بتسليم 18 مدفعية من طراز "قيصر" إلى أوكرانيا، وفي المستقبل القريب ستنقل 6 أخرى إلى كييف.

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