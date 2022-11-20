https://sputnikarabic.ae/20221120/وقوع-زلزال-بقوة-20-درجة-قرب-موقع-تجارب-نووية-في-كوريا-الشمالية-1070355456.html
وقوع زلزال بقوة 2.0 درجة قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية
وقوع زلزال بقوة 2.0 درجة قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية
وقع زلزال طبيعي قوته 2.0 درجة بالقرب من موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T11:00+0000
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كوريا الشمالية
العالم
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ووقع الزلزال الطفيف على بعد حوالي 38 كيلومترا، شمال شمال غرب كيلجو بمقاطعة هامغيونغ الشمالية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال وقع على خط عرض 41.29 درجة شمالا، وخط طول 129.22 درجة شرقا، على عمق 11 كيلومترا، وأضافت أن الزلزال وقع بشكل طبيعي.يشار إلى أنه خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وقعت 6 زلازل طبيعية طفيفة بالقرب من كيلجو، حيث يقع موقع "بانغي-ري" للتجارب النووية، التابع لكوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20220215/رابع-زلزال-يضرب-موقع-تجارب-نووية-في-كوريا-الشمالية-خلال-أسبوع-1058648357.html
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كوريا الشمالية, العالم
وقوع زلزال بقوة 2.0 درجة قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية
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وقع زلزال طبيعي قوته 2.0 درجة بالقرب من موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة.
ووقع الزلزال الطفيف على بعد حوالي 38 كيلومترا، شمال شمال غرب كيلجو بمقاطعة هامغيونغ الشمالية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال وقع على خط عرض 41.29 درجة شمالا، وخط طول 129.22 درجة شرقا، على عمق 11 كيلومترا، وأضافت أن الزلزال وقع بشكل طبيعي.
يشار إلى أنه خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وقعت 6 زلازل طبيعية طفيفة بالقرب من كيلجو، حيث يقع موقع "بانغي-ري" للتجارب النووية، التابع لكوريا الشمالية.