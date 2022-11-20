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https://sputnikarabic.ae/20221120/وكالة-الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-مقار-أحزاب-معارضة-في-كردستان-العراق-1070370865.html
وكالة: الحرس الثوري الإيراني يقصف مقار أحزاب معارضة في كردستان العراق
وكالة: الحرس الثوري الإيراني يقصف مقار أحزاب معارضة في كردستان العراق
أفادت وسائل إعلام كردية، مساء اليوم الأحد، بأن الحرس الثوري الإيراني قصف مقرات الأحزاب الكردية المعارضة في إقليم كردستان. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T22:50+0000
2022-11-20T22:50+0000
كردستان
الحرس الثوري الإيراني
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وذكر موقع "كردستان 24"، أن القصف طال مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.من جهته أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني، استهدف مقراته قرب أربيل العراقية. مشيرا إلى استهداف مقراته بصاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة.وأكدت وكالة الأنباء العراقية "واع"، تعرض مقار أحزاب ايرانية معارضة إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان.وأضاف، أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلنت حكومة اقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل.وقال وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، إن "حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين"، وفقا للوكالة.ونشرت وسائل إعلام كردية مقاطع فيديو قال إنها للقصف، يظهر خلالها انفجار عنيف.
https://sputnikarabic.ae/20221120/إيران-تطالب-العراق-بمسك-حدود-كردستان-معها-ونزع-سلاح-الفصائل-المعارضة-في-الإقليم-1070365951.html
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كردستان, الحرس الثوري الإيراني
كردستان, الحرس الثوري الإيراني

وكالة: الحرس الثوري الإيراني يقصف مقار أحزاب معارضة في كردستان العراق

22:50 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / -
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أفادت وسائل إعلام كردية، مساء اليوم الأحد، بأن الحرس الثوري الإيراني قصف مقرات الأحزاب الكردية المعارضة في إقليم كردستان.
وذكر موقع "كردستان 24"، أن القصف طال مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
من جهته أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني، استهدف مقراته قرب أربيل العراقية. مشيرا إلى استهداف مقراته بصاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية "واع"، تعرض مقار أحزاب ايرانية معارضة إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان.
وأضاف، أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
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18:46 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة اقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل.
وقال وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، إن "حصيلة القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين"، وفقا للوكالة.
ونشرت وسائل إعلام كردية مقاطع فيديو قال إنها للقصف، يظهر خلالها انفجار عنيف.
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