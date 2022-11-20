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ولي العهد الأردني يعلق على فاعليات افتتاح كأس العالم
ولي العهد الأردني يعلق على فاعليات افتتاح كأس العالم
علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على فاعليات افتتاح كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، التي أقيمت اليوم الأحد في استاد البيت بمدينة... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:25+0000
2022-11-20T16:25+0000
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ونشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مقطع فيديو من حفل افتتاح كأس العالم في قطر، وعلق عليه قائلا "نسخة استثنائية نفخر بها، إنجاز عربي نعتز به جميعا".وافتتح أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وانطلقت من استاد البيت، بمباراة قطر - الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي، بحسب قناة "الجزيرة" القطرية.ووصل إلى العاصمة القطرية، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وصول ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.وأعلن الديوان الملكي الأردني مغادرة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين إلى العاصمة القطرية الدوحة.
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رياضة, أخبار الأردن
رياضة, أخبار الأردن

ولي العهد الأردني يعلق على فاعليات افتتاح كأس العالم

16:25 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD ALAMEENولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD ALAMEEN
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علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على فاعليات افتتاح كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، التي أقيمت اليوم الأحد في استاد البيت بمدينة الخور القطرية.
ونشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مقطع فيديو من حفل افتتاح كأس العالم في قطر، وعلق عليه قائلا "نسخة استثنائية نفخر بها، إنجاز عربي نعتز به جميعا".
وافتتح أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وانطلقت من استاد البيت، بمباراة قطر - الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.
وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.
كما وصل إلى الدوحة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الجزائري عبد المجيد تبون والفلسطيني محمود عباس والسنغالي ماكي سال والرواندي بول كاغامي، بحسب قناة "الجزيرة" القطرية.
ووصل إلى العاصمة القطرية، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وصول ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
وأعلن الديوان الملكي الأردني مغادرة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين إلى العاصمة القطرية الدوحة.
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