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https://sputnikarabic.ae/20221120/ولي-العهد-السعودي-يبعث-برقية-شكر-إلى-أمير-قطر-بعد-حضوره-حفل-افتتاح-كأس-العالم-2022-1070369464.html
ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر إلى أمير قطر بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم 2022
ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر إلى أمير قطر بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم 2022
بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T20:53+0000
2022-11-20T20:53+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن "بالغ الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مهنئاً أمير قطر على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.وتمنى ولي العهد السعودي للشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.ووجه الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، المؤسسات في المملكة لتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم التي بدأت فعالياتها اليوم.وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.وانطلقت فعاليات كأس العالم قطر 2022، في وقت سابق اليوم، في استاد البيت، وجمعت المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
https://sputnikarabic.ae/20221120/محمد-بن-سلمان-يوجه-المؤسسات-السعودية-لتقديم-أي-دعم-تحتاجه-قطر-خلال-استضافتها-بطولة-كأس-العالم-1070358371.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بطولة كأس العالم 2022

ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر إلى أمير قطر بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم 2022

20:53 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وخلفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وخلفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، السويسري جاني إنفانتينو، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن "بالغ الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مهنئاً أمير قطر على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وتمنى ولي العهد السعودي للشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
محمد بن سلمان يوجه المؤسسات السعودية بتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم
14:36 GMT
ووجه الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، المؤسسات في المملكة لتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم التي بدأت فعالياتها اليوم.
وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
وانطلقت فعاليات كأس العالم قطر 2022، في وقت سابق اليوم، في استاد البيت، وجمعت المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
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