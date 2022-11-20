https://sputnikarabic.ae/20221120/يوتيوب-ينافس-تيك-توك-بإطلاق-ميزة-جديدة-1070356662.html
"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة
"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة
تستعد منصة الفيديوهات "يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية، لطرح ميزة جديدة، تتوافر لدى أبرز منافسيها، "تيك توك". 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T12:30+0000
2022-11-20T12:30+0000
2022-11-20T12:30+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065532312_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_60c89fe3d1d88c95350004a37ceda09f.jpg
ويختبر موقع "يوتيوب" في الوقت الحالي طرح ميزة التسوق من خلال فيديوهاته القصيرة "Shorts"، وفقا لموقع "تيك كرانش" التقني.وتخضع الميزة حاليا للاختبار من جانب منشئي المحتوى وجمهور مختار داخل أمريكا والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، الأمر الذي يسمح للمؤثرين بوضع علامات على منتجاتهم الخاصة في فيديوهات قصيرة، يمكن للمشاهدين شراؤها بعد ذلك.ويحصل كل من "يوتيوب" ومنشئ المحتوى وكذلك التاجر على جزء من المبيعات، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وتأتي إضافة "يوتيوب" ميزات التسوق في خدمتها للفيديوهات القصيرة "Shorts"، بعد أيام فقط من إعلان منصة الفيديوهات الصينية "تيك توك" عن ميزة مماثلة، وهي برنامج "Shop" الذي طرحته الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، ويتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق.ويسعى "يوتيوب" لمنافسة "تيك توك" وهزيمته في الإيرادات، بطرح ميزات أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، وسبق له وأن أشار إلى أنه لا يخشى ضخ الأموال في هذا الجهد.وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أعلن "يوتيوب" أنه سيقدم 45 بالمائة من عائدات الإعلانات لمنشئي الأفلام القصيرة، مع احتفاظ بباقي العائدات.
https://sputnikarabic.ae/20221021/تيك-توك-تنفي-استخدام-بيانات-الموقع-لرصد-أماكن-المستخدمين-الأمريكيين-1069331076.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065532312_66:0:953:665_1920x0_80_0_0_b5e1da03d165fb478f5745843e01c3dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة
تابعنا عبر
تستعد منصة الفيديوهات "يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية، لطرح ميزة جديدة، تتوافر لدى أبرز منافسيها، "تيك توك".
ويختبر موقع "يوتيوب" في الوقت الحالي طرح ميزة التسوق من خلال فيديوهاته القصيرة "Shorts"، وفقا لموقع
"تيك كرانش" التقني.
وتخضع الميزة حاليا للاختبار من جانب منشئي المحتوى وجمهور مختار داخل أمريكا والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، الأمر الذي يسمح للمؤثرين بوضع علامات على منتجاتهم الخاصة في فيديوهات قصيرة، يمكن للمشاهدين شراؤها بعد ذلك.
ويحصل كل من "يوتيوب" ومنشئ المحتوى وكذلك التاجر على جزء من المبيعات، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وتأتي إضافة "يوتيوب" ميزات التسوق في خدمتها للفيديوهات القصيرة "Shorts"
، بعد أيام فقط من إعلان منصة الفيديوهات الصينية "تيك توك" عن ميزة مماثلة، وهي برنامج "Shop" الذي طرحته الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، ويتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق.
ويسعى "يوتيوب" لمنافسة "تيك توك" وهزيمته في الإيرادات، بطرح ميزات أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، وسبق له وأن أشار إلى أنه لا يخشى ضخ الأموال في هذا الجهد.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أعلن "يوتيوب" أنه سيقدم 45 بالمائة من عائدات الإعلانات لمنشئي الأفلام القصيرة، مع احتفاظ بباقي العائدات.