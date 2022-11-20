عربي
https://sputnikarabic.ae/20221120/يوتيوب-ينافس-تيك-توك-بإطلاق-ميزة-جديدة-1070356662.html
"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة
"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة
تستعد منصة الفيديوهات "يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية، لطرح ميزة جديدة، تتوافر لدى ‏أبرز منافسيها، "تيك توك".‏ 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T12:30+0000
2022-11-20T12:30+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065532312_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_60c89fe3d1d88c95350004a37ceda09f.jpg
ويختبر موقع "يوتيوب" في الوقت الحالي طرح ميزة التسوق من خلال فيديوهاته القصيرة "Shorts"، وفقا لموقع "تيك كرانش" التقني.وتخضع الميزة حاليا للاختبار من جانب منشئي المحتوى وجمهور مختار داخل أمريكا والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، الأمر الذي يسمح للمؤثرين بوضع علامات على منتجاتهم الخاصة في فيديوهات قصيرة، يمكن للمشاهدين شراؤها بعد ذلك.ويحصل كل من "يوتيوب" ومنشئ المحتوى وكذلك التاجر على جزء من المبيعات، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وتأتي إضافة "يوتيوب" ميزات التسوق في خدمتها للفيديوهات القصيرة "Shorts"، بعد أيام فقط من إعلان منصة الفيديوهات الصينية "تيك توك" عن ميزة مماثلة، وهي برنامج "Shop" الذي طرحته الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، ويتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق.ويسعى "يوتيوب" لمنافسة "تيك توك" وهزيمته في الإيرادات، بطرح ميزات أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، وسبق له وأن أشار إلى أنه لا يخشى ضخ الأموال في هذا الجهد.وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أعلن "يوتيوب" أنه سيقدم 45 بالمائة من عائدات الإعلانات لمنشئي الأفلام القصيرة، مع احتفاظ بباقي العائدات.
https://sputnikarabic.ae/20221021/تيك-توك-تنفي-استخدام-بيانات-الموقع-لرصد-أماكن-المستخدمين-الأمريكيين-1069331076.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065532312_66:0:953:665_1920x0_80_0_0_b5e1da03d165fb478f5745843e01c3dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بإطلاق ميزة جديدة

12:30 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKموقع "يوتيوب" للفيديوهات
موقع يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
موقع "يوتيوب" للفيديوهات
© AFP 2022 / ROBYN BECK
تابعنا عبرTelegram
تستعد منصة الفيديوهات "يوتيوب"، التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية، لطرح ميزة جديدة، تتوافر لدى ‏أبرز منافسيها، "تيك توك".‏
ويختبر موقع "يوتيوب" في الوقت الحالي طرح ميزة التسوق من خلال فيديوهاته القصيرة "Shorts"، وفقا لموقع "تيك كرانش" التقني.
وتخضع الميزة حاليا للاختبار من جانب منشئي المحتوى وجمهور مختار داخل أمريكا والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، الأمر الذي يسمح للمؤثرين بوضع علامات على منتجاتهم الخاصة في فيديوهات قصيرة، يمكن للمشاهدين شراؤها بعد ذلك.
ويحصل كل من "يوتيوب" ومنشئ المحتوى وكذلك التاجر على جزء من المبيعات، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
"تيك توك" تنفي استخدام بيانات الموقع لرصد أماكن المستخدمين الأمريكيين
21 أكتوبر, 20:17 GMT
وتأتي إضافة "يوتيوب" ميزات التسوق في خدمتها للفيديوهات القصيرة "Shorts"، بعد أيام فقط من إعلان منصة الفيديوهات الصينية "تيك توك" عن ميزة مماثلة، وهي برنامج "Shop" الذي طرحته الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، ويتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق.
ويسعى "يوتيوب" لمنافسة "تيك توك" وهزيمته في الإيرادات، بطرح ميزات أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، وسبق له وأن أشار إلى أنه لا يخشى ضخ الأموال في هذا الجهد.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أعلن "يوتيوب" أنه سيقدم 45 بالمائة من عائدات الإعلانات لمنشئي الأفلام القصيرة، مع احتفاظ بباقي العائدات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала