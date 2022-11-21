https://sputnikarabic.ae/20221121/أردوغان-يعلن-أن-العملية-العسكرية-التركية-لن-تقتصر-على-الغارات-الجوية-ويأسف-لموقف-أمريكا-1070378604.html
أردوغان يعلن أن "العملية العسكرية التركية" لن تقتصر على الغارات الجوية و"يأسف" لموقف أمريكا
أردوغان يعلن أن "العملية العسكرية التركية" لن تقتصر على الغارات الجوية و"يأسف" لموقف أمريكا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال العراق وسوريا كانت "ناجحة". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T10:36+0000
2022-11-21T10:36+0000
2022-11-21T10:36+0000
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وأوضح أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من قطر: "شاركت في العملية الجوية نحو 70 طائرة من الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم والمسيرات"، حسبما نقلته وكالة الأناضول. وأردف: "في الوقت الحالي، تمت إصابة 45 هدفًا إرهابيًا بعمق 140 كيلومترًا شمالي العراق و 44 على عمق 20 كيلومترًا في سوريا بدقة عالية".كما قال أردوغان إنه لم يناقش مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا والعراق.وتابع أردوغان: "لم نجر أي مناقشات مع السيد بايدن أو السيد بوتين حول هذه العملية، لكن كل من بايدن وبوتين يعلمان أنه يمكننا القيام بمثل هذه العمليات في هذه المنطقة في أي وقت في واقع الأمر في هذه الحالة نقول دائما إننا يمكن أن نأتي فجأة في ليلة واحدة".في الوقت نفسه، أعرب عن أسفه فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية تجاه سوريا.وأشار إلى أن "هذا المسار مستمر منذ رئاسة الجمهورية من قبل باراك أوباما، واستمر في عهد دونالد ترامب وظل دون تغيير في عهد جو بايدن".وكشف أردوغان أن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمالي سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".
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https://sputnikarabic.ae/20221115/تركيا-تطلق-عملية-أمنية-جديدة-ضد-العمال-الكردستاني-شرقي-البلاد-1070189644.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, العراق
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, العراق
أردوغان يعلن أن "العملية العسكرية التركية" لن تقتصر على الغارات الجوية و"يأسف" لموقف أمريكا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال العراق وسوريا كانت "ناجحة".
وأوضح أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من قطر: "شاركت في العملية الجوية نحو 70 طائرة من الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم والمسيرات"، حسبما نقلته وكالة الأناضول
.
وتم خلال العملية، تدمير 89 هدفا بنجاح وهي عبارة عن ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين الذين يهددون بلادنا وأمتنا وأمن حدودنا في شمال سوريا والعراق.
وأردف: "في الوقت الحالي، تمت إصابة 45 هدفًا إرهابيًا بعمق 140 كيلومترًا شمالي العراق و 44 على عمق 20 كيلومترًا في سوريا بدقة عالية".
التقيت مع خلوصي باشا (وزير الدفاع خلوصي أكار) في الساعة 04:00 (بالتزامن مع توقيت موسكو) في الصباح، وأخبرني بآخر مستجدات الموقف.
كما قال أردوغان إنه لم يناقش مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا والعراق.
وتابع أردوغان: "لم نجر أي مناقشات مع السيد بايدن أو السيد بوتين حول هذه العملية، لكن كل من بايدن وبوتين يعلمان أنه يمكننا القيام بمثل هذه العمليات في هذه المنطقة في أي وقت في واقع الأمر في هذه الحالة نقول دائما إننا يمكن أن نأتي فجأة في ليلة واحدة".
في الوقت نفسه، أعرب عن أسفه فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية تجاه سوريا.
نشعر بالحزن لأن حليف تركيا في الناتو (أمريكا)، في السنوات الأخيرة، قد سلم آلاف الشاحنات مع الذخائر والأسلحة إلى مناطق سوريا التي ينشط فيها الإرهابيون.
وأشار إلى أن "هذا المسار مستمر منذ رئاسة الجمهورية من قبل باراك أوباما، واستمر في عهد دونالد ترامب وظل دون تغيير في عهد جو بايدن".
وكشف أردوغان أن "العملية العسكرية في شمال العراق وشمالي سوريا
لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية".