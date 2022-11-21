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https://sputnikarabic.ae/20221121/إيران-تدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-سوريا-وتدعو-للرد-عليها-بشكل-حازم-1070374078.html
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم
أعربت الخارجية الإيرانية، عن إدانتها "للاعتداءات" الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:02+0000
2022-11-21T08:02+0000
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إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، اليوم الاثنين، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".وقتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.
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العالم, إيران
العالم, إيران

إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم

08:02 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعربت الخارجية الإيرانية، عن إدانتها "للاعتداءات" الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية.
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، اليوم الاثنين، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".
وقتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.
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