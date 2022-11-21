https://sputnikarabic.ae/20221121/إيران-تدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-سوريا-وتدعو-للرد-عليها-بشكل-حازم-1070374078.html
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم
أعربت الخارجية الإيرانية، عن إدانتها "للاعتداءات" الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:02+0000
2022-11-21T08:02+0000
2022-11-21T08:02+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، اليوم الاثنين، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".وقتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
إيران تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للرد عليها بشكل حازم
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أعربت الخارجية الإيرانية، عن إدانتها "للاعتداءات" الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية.
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، اليوم الاثنين، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".
وقتل أربعة جنود
في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.