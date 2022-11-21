https://sputnikarabic.ae/20221121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-وسط-موسكو-إلى-سبعة-1070372064.html
ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة
ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة
لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T04:36+0000
2022-11-21T04:36+0000
2022-11-21T04:36+0000
أخبار روسيا اليوم
موسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1070371915_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_6109a0f7fe31dc7eccb75105670a041d.jpg
اندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء الأحد.وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" صباح اليوم الاثنين، "تم تأكيد سبع حالات وفاة".تم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.تشمل أسباب الحريق التخزين غير السليم للبضائع وانتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وفقا للجنة التحقيق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221120/مصرع-3-أشخاص-في-حريق-اندلع-بمبنى-في-العاصمة-الروسية-1070368839.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1070371915_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_1964af7d7ef5ba8d3d75f36fb10728eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, موسكو
ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة
تابعنا عبر
لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك".
اندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء الأحد.
وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" صباح اليوم الاثنين، "تم تأكيد سبع حالات وفاة
".
تم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.
وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.
تشمل أسباب الحريق التخزين غير السليم للبضائع وانتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وفقا للجنة التحقيق الروسية.