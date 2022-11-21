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https://sputnikarabic.ae/20221121/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-وسط-موسكو-إلى-سبعة-1070372064.html
ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة
ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة
لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T04:36+0000
2022-11-21T04:36+0000
أخبار روسيا اليوم
موسكو
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اندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء الأحد.وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" صباح اليوم الاثنين، "تم تأكيد سبع حالات وفاة".تم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.تشمل أسباب الحريق التخزين غير السليم للبضائع وانتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وفقا للجنة التحقيق الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221120/مصرع-3-أشخاص-في-حريق-اندلع-بمبنى-في-العاصمة-الروسية-1070368839.html
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أخبار روسيا اليوم, موسكو
أخبار روسيا اليوم, موسكو

ارتفاع حصيلة قتلى حريق وسط موسكو إلى سبعة

04:36 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورحريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا 20 نوفمبر 2022
حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا 20 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق وقع في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك".
اندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء الأحد.
وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" صباح اليوم الاثنين، "تم تأكيد سبع حالات وفاة".
تم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بمبنى في العاصمة الروسية
أمس, 20:20 GMT
وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.
تشمل أسباب الحريق التخزين غير السليم للبضائع وانتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وفقا للجنة التحقيق الروسية.
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