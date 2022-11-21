افتتاح كأس العالم "قطر 2022"
12:28 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 21.11.2022)
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit
انطلقت، أمس الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية، الدوحة، وهي أول بطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط.
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من الزعماء العرب والأجانب، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
وكانت المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، وفاز فيها الأخير بنتيجة هدفين نظيفين.
© AFP 2022 / Odd Andersenراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Raul Arboleda الممثل الأمريكي مورجان فريمان (يسار) والقطري اليوتيوب غانم المفتاح يتحدثان خلال حفل افتتاح مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة، في 20 نوفمبر، 2022.
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© AFP 2022 / Raul Arboleda
الممثل الأمريكي مورجان فريمان (يسار) والقطري اليوتيوب غانم المفتاح يتحدثان خلال حفل افتتاح مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة، في 20 نوفمبر، 2022.
© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
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© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورقدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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قدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Natacha Pisarenkoتمائم بطولات كأس العالم السابقة تقدم عرضاً في حفل الافتتاح قبل كأس العالم ، مباراة كرة قدم المجموعة الأولى بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، 20 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Natacha Pisarenko
تمائم بطولات كأس العالم السابقة تقدم عرضاً في حفل الافتتاح قبل كأس العالم ، مباراة كرة قدم المجموعة الأولى بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Raul Arboleda راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Raul Arboleda
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس "فيفا" جياني إنفانتينو (يسار الوسط) وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يمين الوسط) في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في ملعب البيت (الحور) في قطر.
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رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو (يسار الوسط) وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يمين الوسط) في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في ملعب البيت (الحور) في قطر.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Karim Jaafarتقدم تميمة قطر 2022 "لعيب" خلال حفل الافتتاح قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Karim Jaafar
تقدم تميمة قطر 2022 "لعيب" خلال حفل الافتتاح قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Hassan Ammarراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Hassan Ammar
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
12/28
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Raul Arboleda المشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 للمجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
13/28
© AFP 2022 / Raul Arboleda
المشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 للمجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Odd Andersenراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
14/28
© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Ariel Schalitالمشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم ، قبل المونديال ، مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور ، الأحد 20 نوفمبر 2022.
15/28
© AP Photo / Ariel Schalit
المشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم ، قبل المونديال ، مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور ، الأحد 20 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
16/28
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Darko Bandicراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
17/28
© AP Photo / Darko Bandic
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevقدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
18/28
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
قدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Thanassis Stavrakisمنظر للألعاب النارية في استاد البيت خلال حفل الافتتاح قبل كأس العالم، مباراة المجموعة A لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، قطر، 20 نوفمبر 2022.
19/28
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
منظر للألعاب النارية في استاد البيت خلال حفل الافتتاح قبل كأس العالم، مباراة المجموعة A لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، قطر، 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالمركز الصحفي الرسمي لكأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
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المركز الصحفي الرسمي لكأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
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© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
2/28
© AFP 2022 / Raul Arboleda
الممثل الأمريكي مورجان فريمان (يسار) والقطري اليوتيوب غانم المفتاح يتحدثان خلال حفل افتتاح مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة، في 20 نوفمبر، 2022.
3/28
© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
4/28
قدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
5/28
© AP Photo / Natacha Pisarenko
تمائم بطولات كأس العالم السابقة تقدم عرضاً في حفل الافتتاح قبل كأس العالم ، مباراة كرة قدم المجموعة الأولى بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، 20 نوفمبر 2022.
6/28
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
7/28
© AFP 2022 / Raul Arboleda
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
8/28
رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو (يسار الوسط) وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يمين الوسط) في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في ملعب البيت (الحور) في قطر.
9/28
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
10/28
© AFP 2022 / Karim Jaafar
تقدم تميمة قطر 2022 "لعيب" خلال حفل الافتتاح قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
11/28
© AP Photo / Hassan Ammar
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
12/28
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
13/28
© AFP 2022 / Raul Arboleda
المشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 للمجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
14/28
© AFP 2022 / Odd Andersen
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
15/28
© AP Photo / Ariel Schalit
المشجعون يتابعون حفل افتتاح كأس العالم ، قبل المونديال ، مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور ، الأحد 20 نوفمبر 2022.
16/28
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
17/28
© AP Photo / Darko Bandic
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
18/28
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
قدم المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك عرضًا خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
19/28
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
منظر للألعاب النارية في استاد البيت خلال حفل الافتتاح قبل كأس العالم، مباراة المجموعة A لكرة القدم بين قطر والإكوادور في ملعب البيت في الخور، قطر، 20 نوفمبر 2022.
20/28
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
25/28
المركز الصحفي الرسمي لكأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
10:30 GMT