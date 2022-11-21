https://sputnikarabic.ae/20221121/افتتاح-كأس-العالم-قطر-2022-1070384815.html

افتتاح كأس العالم "قطر 2022"

افتتاح كأس العالم "قطر 2022"

انطلقت، أمس الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في العاصمة القطرية، الدوحة، وهي أول بطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

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وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من الزعماء العرب والأجانب، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ولي عهد الكويت.كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.وكانت المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، وفاز فيها الأخير بنتيجة هدفين نظيفين.

https://sputnikarabic.ae/20221121/مونديال-قطر-في-أرقام-1070381978.html

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