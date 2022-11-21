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https://sputnikarabic.ae/20221121/البرازيل-تستعد-للاحتفال-بالأهداف-بـ-10-رقصات-مختلفة-1070405897.html
البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة
البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة
يشعر أبطال العالم خمس مرات بالبهجة قبل ظهورهم الأول أمام صربيا يوم الخميس، لدرجة أن احتفالات الرقص كلها يتم إعدادها والتدرب عليها. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T22:36+0000
2022-11-21T22:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
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ليس رقصة واحدة، ولا اثنتين، أو ثلاثة، ولكن 10 رقصات.وقال رافينها مهاجم البرازيل اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي، "لكي أقول لك الحقيقة، لدينا بالفعل رقصات جاهزة حتى الهدف العاشر".جلبت البرازيل تشكيلة هجومية إلى قطر، وكان رافينها من بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم المدرب تيتي لمحاولة منح البرازيل لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.والآخر هو فينيسيوس جونيور، الذي دخل في وقت سابق من هذا الموسم في جدل حول رقصاته بعد أهدافه مع ريال مدريد.واستمر هو وزميله رودريغو في الرقص على الرغم من الانتقادات في إسبانيا، ووعدا بالمزيد من الشيء نفسه عندما وصلا إلى المنتخب الوطني في كأس العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221120/أحداث-غريبة-في-تاريخ-بطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-1070356189.html
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بطولة كأس العالم 2022, منتخب البرازيل
بطولة كأس العالم 2022, منتخب البرازيل

البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة

22:36 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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يشعر أبطال العالم خمس مرات بالبهجة قبل ظهورهم الأول أمام صربيا يوم الخميس، لدرجة أن احتفالات الرقص كلها يتم إعدادها والتدرب عليها.
ليس رقصة واحدة، ولا اثنتين، أو ثلاثة، ولكن 10 رقصات.
وقال رافينها مهاجم البرازيل اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي، "لكي أقول لك الحقيقة، لدينا بالفعل رقصات جاهزة حتى الهدف العاشر".
وأضاف، "لدينا حوالي 10 رقصات معدة لكل مباراة، واحدة للأول، وواحدة للثاني، وواحدة للثالث... إذا سجلنا أكثر من 10(أهداف)، فسنضطر إلى البدء في الابتكار"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
جلبت البرازيل تشكيلة هجومية إلى قطر، وكان رافينها من بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم المدرب تيتي لمحاولة منح البرازيل لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.
والآخر هو فينيسيوس جونيور، الذي دخل في وقت سابق من هذا الموسم في جدل حول رقصاته بعد أهدافه مع ريال مدريد.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
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أمس, 12:01 GMT
واستمر هو وزميله رودريغو في الرقص على الرغم من الانتقادات في إسبانيا، ووعدا بالمزيد من الشيء نفسه عندما وصلا إلى المنتخب الوطني في كأس العالم.
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