https://sputnikarabic.ae/20221121/البرازيل-تستعد-للاحتفال-بالأهداف-بـ-10-رقصات-مختلفة-1070405897.html
البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة
البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة
يشعر أبطال العالم خمس مرات بالبهجة قبل ظهورهم الأول أمام صربيا يوم الخميس، لدرجة أن احتفالات الرقص كلها يتم إعدادها والتدرب عليها. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T22:36+0000
2022-11-21T22:36+0000
2022-11-21T22:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب البرازيل
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ليس رقصة واحدة، ولا اثنتين، أو ثلاثة، ولكن 10 رقصات.وقال رافينها مهاجم البرازيل اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي، "لكي أقول لك الحقيقة، لدينا بالفعل رقصات جاهزة حتى الهدف العاشر".جلبت البرازيل تشكيلة هجومية إلى قطر، وكان رافينها من بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم المدرب تيتي لمحاولة منح البرازيل لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.والآخر هو فينيسيوس جونيور، الذي دخل في وقت سابق من هذا الموسم في جدل حول رقصاته بعد أهدافه مع ريال مدريد.واستمر هو وزميله رودريغو في الرقص على الرغم من الانتقادات في إسبانيا، ووعدا بالمزيد من الشيء نفسه عندما وصلا إلى المنتخب الوطني في كأس العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221120/أحداث-غريبة-في-تاريخ-بطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-1070356189.html
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بطولة كأس العالم 2022, منتخب البرازيل
بطولة كأس العالم 2022, منتخب البرازيل
البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ 10 رقصات مختلفة
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يشعر أبطال العالم خمس مرات بالبهجة قبل ظهورهم الأول أمام صربيا يوم الخميس، لدرجة أن احتفالات الرقص كلها يتم إعدادها والتدرب عليها.
ليس رقصة واحدة، ولا اثنتين، أو ثلاثة، ولكن 10 رقصات
.
وقال رافينها مهاجم البرازيل اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي، "لكي أقول لك الحقيقة، لدينا بالفعل رقصات جاهزة حتى الهدف العاشر".
وأضاف، "لدينا حوالي 10 رقصات معدة لكل مباراة، واحدة للأول، وواحدة للثاني، وواحدة للثالث... إذا سجلنا أكثر من 10(أهداف)، فسنضطر إلى البدء في الابتكار"، وفقا لوكالة
"أسوشيتد برس".
جلبت البرازيل تشكيلة هجومية إلى قطر، وكان رافينها من بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم المدرب تيتي لمحاولة منح البرازيل لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.
والآخر هو فينيسيوس جونيور، الذي دخل في وقت سابق من هذا الموسم في جدل حول رقصاته بعد أهدافه مع ريال مدريد.
واستمر هو وزميله رودريغو في الرقص على الرغم من الانتقادات في إسبانيا، ووعدا بالمزيد من الشيء نفسه عندما وصلا إلى المنتخب الوطني في كأس العالم.